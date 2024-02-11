Рыбакина обыграла Касаткину в финале WTA 500 в Абу-Даби и заработала $1 млн

Финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) завершился в Абу-Даби. Борьба за первое место развернулась между россиянками Дарьей Касаткиной и Еленой Рыбакиной, которая представляла Казахстан. В итоге победу одержала пятая ракетка мира, пополнив свою коллекцию ещё одним золотым трофеем.

Встреча продлилась чуть более часа и завершилась со счётом 6:1, 6:4. За это время Рыбакиной удалось реализовать шесть брейк-пойнтов и три раза подать навылет. Касаткина же допустила девять двойных ошибок и отметилась тремя брейк-пойнтами, не показав ни одного эйса.

Призовой фонд состязания составил 922 573 тысячи долларов. На счету представительницы Казахстана уже семь титулов WTA. Россиянка же имеет шесть побед в турнирах организации.