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11 февраля, 18:30

Рыбакина обыграла Касаткину в финале WTA 500 в Абу-Даби и заработала $1 млн

Елена Рыбакина. Обложка © X / wta

Елена Рыбакина. Обложка © X / wta

Финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) завершился в Абу-Даби. Борьба за первое место развернулась между россиянками Дарьей Касаткиной и Еленой Рыбакиной, которая представляла Казахстан. В итоге победу одержала пятая ракетка мира, пополнив свою коллекцию ещё одним золотым трофеем.

Встреча продлилась чуть более часа и завершилась со счётом 6:1, 6:4. За это время Рыбакиной удалось реализовать шесть брейк-пойнтов и три раза подать навылет. Касаткина же допустила девять двойных ошибок и отметилась тремя брейк-пойнтами, не показав ни одного эйса.

Призовой фонд состязания составил 922 573 тысячи долларов. На счету представительницы Казахстана уже семь титулов WTA. Россиянка же имеет шесть побед в турнирах организации.

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А днём ранее в Лусаиле прошёл финальный матч Кубка Азии. Первое место в упорной борьбе с командой из Иордании удалось вырвать сборной Катара.

Илья Пушкарев
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