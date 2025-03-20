Главу Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева переизбрали в МОК

При переизбрании членов МОК учитывают возрастной ценз (80 лет для избранных до декабря 1999 года и 70 лет для избранных после этой даты). Сейчас Тарпищеву 77 лет. Он состоит в организации с 1994 года. С 1999 года он является главой Всероссийской теннисной ассоциации (с 2002 года – Общероссийская общественная организация «Федерация тенниса России», ФТР). В 2024 году Тарпищев был переизбран на новый четырехлетний срок.