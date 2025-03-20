Главу Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева переизбрали в МОК
Шамиль Тарпищев. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман
Глава Федерации тенниса России (ФТС) Шамиль Тарпищев снова избран членом Международного олимпийского комитета (МОК). Срок его полномочий рассчитан до 31 декабря 2028 года. Выборы прошли в четверг в Греции на 144-й сессии МОК.
При переизбрании членов МОК учитывают возрастной ценз (80 лет для избранных до декабря 1999 года и 70 лет для избранных после этой даты). Сейчас Тарпищеву 77 лет. Он состоит в организации с 1994 года. С 1999 года он является главой Всероссийской теннисной ассоциации (с 2002 года – Общероссийская общественная организация «Федерация тенниса России», ФТР). В 2024 году Тарпищев был переизбран на новый четырехлетний срок.
Тарпищев стал пятым в истории капитаном теннисной сборной, выигравшим Кубок Дэвиса более трёх раз. Он имеет ряд наград и званий. Ещё в 1966 году Тарпищев стал мастером спорта. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV (2008), III (2018) и II (2022) степеней; орденами Почёта (1994) и Дружбы (2017).
Напомним, что Международный олимпийский комитет подтвердил отставку Томаса Баха с его поста после 34 лет службы. В Кремле высказали надежду, что новое руководство МОК вернёт принцип «спорт вне политики». А сам Бах перед уходом сказал, что российские и белорусские спортсмены должны иметь шанс поучаствовать в Олимпийских играх-2026.