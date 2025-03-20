В Кремле озвучили ожидания от выборов нового президента МОК

Россия выражает надежду, что со сменой руководства Международного олимпийского комитета (МОК), вновь восторжествует принцип «спорт вне политики». Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы надеемся, что принцип «спорт вне политики» все-таки восторжествует, и мы надеемся, что в этом плане МОК исправит ситуацию», — отметил представитель Кремля.

Выборы нового президента МОК, предварительно, назначены на 20 марта.