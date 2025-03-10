Кандидат в президенты МОК высказался за возвращение россиян к соревнованиям

Кандидат в президенты Международного Олимпийского комитета (МОК), глава Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ признался, что хотел бы возвращения российских спортсменов на главные мировые старты. Соответствующее заявление прозвучало на подмосковной базе в Новогорске.

«Спортсмены больше всего ждут возможности участвовать в международных соревнованиях. Я бы хотел, чтобы их мечта реализовалась», — сказал глава FIG на встрече с российскими гимнастами.

Ватанабэ уточнил, что речь идёт о возвращении в нейтральном статусе. По его словам, возможности выступлений под российским флагом нет, пока идут боевые действия.