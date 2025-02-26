Президент МОК Томас Бах уходит в отставку

Международный олимпийский комитет подтвердил отставку Томаса Баха с его должности в организации, сообщает пресс-служба МОК. Это решение начнёт действовать с 23 июня, когда произойдет передача полномочий новому президенту комитета.

«Исполнительный совет МОК согласился принять отставку президента МОК Томаса Баха с поста члена МОК, которая вступит в силу после 23 июня 2025 года», — говорится в сообщении.

Баху 71 год. Он был избран президентом МОК в 2013 году на срок в восемь лет, а в 2021 году его переизбрали на четыре года. В период его президентства российский спорт подвергался санкциям, особенно после начала СВО. В 2022 году российским атлетам запретили участвовать в международных соревнованиях, а в марте 2023 года им позволили участвовать только в нейтральном статусе и при условии, что они не имеют связи с вооруженными силами и не выступают в командных видах спорта. На Олимпийских играх в Париже в соревнованиях участвовали 15 российских спортсменов.