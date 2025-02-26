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26 февраля, 17:41

Президент МОК Томас Бах уходит в отставку

МОК принял отставку Томаса Баха спустя 34 года пребывания в организации

Томас Бах. Обложка © ТАСС / Abaca Press / Blondet Eliot/ABACA

Томас Бах. Обложка © ТАСС / Abaca Press / Blondet Eliot/ABACA

Международный олимпийский комитет подтвердил отставку Томаса Баха с его должности в организации, сообщает пресс-служба МОК. Это решение начнёт действовать с 23 июня, когда произойдет передача полномочий новому президенту комитета.

«Исполнительный совет МОК согласился принять отставку президента МОК Томаса Баха с поста члена МОК, которая вступит в силу после 23 июня 2025 года», — говорится в сообщении.

Баху 71 год. Он был избран президентом МОК в 2013 году на срок в восемь лет, а в 2021 году его переизбрали на четыре года. В период его президентства российский спорт подвергался санкциям, особенно после начала СВО. В 2022 году российским атлетам запретили участвовать в международных соревнованиях, а в марте 2023 года им позволили участвовать только в нейтральном статусе и при условии, что они не имеют связи с вооруженными силами и не выступают в командных видах спорта. На Олимпийских играх в Париже в соревнованиях участвовали 15 российских спортсменов.

В МОК захотели видеть россиян на отборе на Олимпиаду 2026 года
В МОК захотели видеть россиян на отборе на Олимпиаду 2026 года

Ранее Life.ru сообщал, что Бах пригласил спортсменов со всего мира принять участие в Олимпийских играх-2026. Однако Россию он не позвал. Зимние Олимпийские игры состоятся в Италии и стартуют ровно через год в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Организаторы подчеркнули, что Италия готова приветствовать участников с традиционным теплом и гостеприимством. Ожидается, что в соревнованиях примет участие почти 3000 спортсменов из свыше 90 стран, но среди них не будет России. При этом сегодня стало известно, что в МОК захотели видеть россиян и белорусов на отборе на Олимпиаду 2026 года.

Александра Мышляева
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