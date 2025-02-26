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Регион
26 февраля, 10:19

В МОК захотели видеть россиян на отборе на Олимпиаду 2026 года

SVT: МОК призвал допустить россиян и белорусов до Олимпиады в 2026 году

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к международным федерациям зимних видов спорта с призывом начать процесс допуска спортсменов из России и Беларуси к квалификационным соревнованиям для Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает шведский государственный телеканал SVT Sport.

В комитете положительно отозвались о практике летней Олимпиады-2024 в Париже, когда 15 российских атлетов смогли участвовать под нейтральным флагом. На аналогичном принципе планируется проведение зимних соревнований в Милане. Согласно сведениям SVT Sport, МОК уже озвучил свою позицию руководителям Международного союза биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS).

Для реализации этой инициативы российские и белорусские спортсмены должны получить возможность пройти квалификацию через свои национальные спортивные федерации. Как подчёркивает источник SVT Sport в IBU, МОК стремится найти решение, позволяющее защитить участие нейтральных спортсменов в зимних Олимпийских играх.

«Они действительно хотят этого добиться и надеются, что мы скоро допустим нейтральных спортсменов к квалификации на следующий сезон», — добавил источник.

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Как недавно говорил министр спорта и президент ОКР Михаил Дегтярёв, у Международного олимпийского комитета более нет оснований для исключения российских атлетов, поскольку региональные олимпийские советы утратили свой статус в структуре Олимпийского комитета России. Он отметил, что всем зимним международным федерациям уже отправлены обращения с просьбой обеспечить участие российских спортсменов в Олимпиаде-2026, которая пройдет в Италии. Тем временем глава МОК Томас Бах заявил, что в грядущих Играх примут участие почти 3 тысячи спортсменов из более чем 90 стран, но не из РФ.

Напомним, что на предыдущей Олимпиаде в Париже МОК позволил участвовать российским игрокам только в нейтральном качестве и при условии, что они не связаны с военными структурами и не представляют команды в коллективных видах спорта. В результате на Олимпийских играх-2024 выступили лишь 15 российских атлетов.

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Shutterstock / FOTODOM / MikeDotta

Николь Вербер
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