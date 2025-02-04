В Кремле рассказали о контактах с МОК для допуска России к Олимпиаде-2026

Россия планирует попасть на Олимпиаду 2026 года и будет делать всё возможное, чтобы сборная приняла участие в соревнованиях. Для этого стране придётся отстаивать интересы, а также приложить ещё больше усилий и времени, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается командных (участников ОИ-2026, — Прим. Life.ru), мы продолжаем и будем продолжать наши контакты с МОК (Международным олимпийским комитетом, — Прим. Life.ru). Мы будем отстаивать интересы наших спортсменов и нашей олимпийской сборной. Придётся потратить ещё дополнительные усилия и время, чтобы урегулировать эту проблему», — отметил представитель Кремля.