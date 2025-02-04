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Регион
4 февраля, 09:47

В Кремле рассказали о контактах с МОК для допуска России к Олимпиаде-2026

Песков: Продолжаем контактировать с МОК ради участия России в Олимпиаде-2026

Россия планирует попасть на Олимпиаду 2026 года и будет делать всё возможное, чтобы сборная приняла участие в соревнованиях. Для этого стране придётся отстаивать интересы, а также приложить ещё больше усилий и времени, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается командных (участников ОИ-2026, — Прим. Life.ru), мы продолжаем и будем продолжать наши контакты с МОК (Международным олимпийским комитетом, — Прим. Life.ru). Мы будем отстаивать интересы наших спортсменов и нашей олимпийской сборной. Придётся потратить ещё дополнительные усилия и время, чтобы урегулировать эту проблему», — отметил представитель Кремля.

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Ранее заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что сборная России по хоккею не сможет участвовать в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии. В то же время он отметил, что российские спортсмены могут принять участие в Кубке мира. Одним из ключевых факторов этого решения станет отношение международного сообщества к участию хоккеистов из России в соревнованиях.

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Shutterstock / FOTODOM / yu_photo

Наталья Афонина
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