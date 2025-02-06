Глава МОК пригласил на Олимпиаду спортсменов со всего мира. Кроме России
Глава МОК Томас Бах пригласил спортсменов со всего мира на Олимпийские игры-2026
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Фото © EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах пригласил спортсменов со всего мира принять участие в Олимпийских играх-2026. Зимняя Олимпиада пройдёт в Италии и начнётся ровно через год в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
«С гордостью и радостью приглашаю лучших атлетов мира собраться в Италии на Олимпийские игры 2026 года. Это будет настоящим праздником олимпийского духа», — цитирует пресс-служба МОК слова Баха.
Он также отметил, что Италия готова встретить участников с присущим ей теплым гостеприимством. Прогнозируется, что в играх будут участвовать почти 3000 спортсменов из более чем 90 стран. Но России в этом списке нет.
Как уже рассказывал Life.ru, в марте 2023 МОК рекомендовал допускать к турнирам российских спортсменов исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта. На Олимпиаде в Париже выступили только 15 российских спортсменов.