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6 февраля, 16:21

Глава МОК пригласил на Олимпиаду спортсменов со всего мира. Кроме России

Глава МОК Томас Бах пригласил спортсменов со всего мира на Олимпийские игры-2026

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Фото © EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Фото © EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах пригласил спортсменов со всего мира принять участие в Олимпийских играх-2026. Зимняя Олимпиада пройдёт в Италии и начнётся ровно через год в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«С гордостью и радостью приглашаю лучших атлетов мира собраться в Италии на Олимпийские игры 2026 года. Это будет настоящим праздником олимпийского духа», — цитирует пресс-служба МОК слова Баха.

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Он также отметил, что Италия готова встретить участников с присущим ей теплым гостеприимством. Прогнозируется, что в играх будут участвовать почти 3000 спортсменов из более чем 90 стран. Но России в этом списке нет.

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Как уже рассказывал Life.ru, в марте 2023 МОК рекомендовал допускать к турнирам российских спортсменов исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта. На Олимпиаде в Париже выступили только 15 российских спортсменов.

Марина Фещенко
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