Глава МОК пригласил на Олимпиаду спортсменов со всего мира. Кроме России

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах пригласил спортсменов со всего мира принять участие в Олимпийских играх-2026. Зимняя Олимпиада пройдёт в Италии и начнётся ровно через год в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«С гордостью и радостью приглашаю лучших атлетов мира собраться в Италии на Олимпийские игры 2026 года. Это будет настоящим праздником олимпийского духа», — цитирует пресс-служба МОК слова Баха.

Он также отметил, что Италия готова встретить участников с присущим ей теплым гостеприимством. Прогнозируется, что в играх будут участвовать почти 3000 спортсменов из более чем 90 стран. Но России в этом списке нет.