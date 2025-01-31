МОК — аферисты, а Бах — враг: Глава IBA Кремлёв раскрыл всю правду о мировом спорте

В Международном Олимпийском комитете (МОК) находятся одни аферисты, которые занимаются воровством денег. Об этом заявил глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв. Он также пояснил, что уход IBA из олимпийской семьи был добровольным, никто никого не исключал.

«Сегодняшнее руководство МОК — это аферисты. Аферисты пытаются всем в голову внушить, что они главная мировая организация спортивная, которая принимает решения, кто как должен поступать, и кого они исключают или признают. Это мы сегодня не признаём руководство <...> Мы выявляем сегодня жуликов, таких как Томас Бах. Это враги спорта», — заявил Умар Кремлёв в интервью 360.ru.