США отказались от выплаты взноса в WADA за 2024 год

Управление национальной политики США по контролю за оборотом наркотиков приняло решение не выплачивать взнос Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба Американского антидопингового агентства (USADA) на своём официальном сайте в четверг.

Это решение связано с недовольством по поводу хода расследования дела о сокрытии допинг-проб китайских пловцов. USADA поддержало отказ от взноса, подчеркивая необходимость проведения независимого расследования данного инцидента.

«WADA необходимо провести серьезные реформы, чтобы подобные ситуации больше не повторялись», — говорится в заявлении.