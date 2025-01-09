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9 января, 08:29

США отказались от выплаты взноса в WADA за 2024 год

Фото © IMAGO/Emmi Korhonen

Фото © IMAGO/Emmi Korhonen

Управление национальной политики США по контролю за оборотом наркотиков приняло решение не выплачивать взнос Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба Американского антидопингового агентства (USADA) на своём официальном сайте в четверг.

Это решение связано с недовольством по поводу хода расследования дела о сокрытии допинг-проб китайских пловцов. USADA поддержало отказ от взноса, подчеркивая необходимость проведения независимого расследования данного инцидента.

«WADA необходимо провести серьезные реформы, чтобы подобные ситуации больше не повторялись», — говорится в заявлении.

WADA — независимая организация, занимающаяся координацией борьбы с допингом в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК). 28 сентября стало известно, что агентство утратило данные об открытых делах и результатах тестирования перед Олимпиадой в Париже, которая прошла летом 2024 года. Из-за этой утраты на Игры могли попасть спортсмены, подозреваемые в употреблении запрещенных веществ.

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Марина Фещенко
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