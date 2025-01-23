Азербайджан призвал МОК заменить некачественные медали с Олимпиады в Париже

Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана официально обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой забрать полученные азербайджанскими спортсменами на парижской Олимпиаде-2024 медали из-за их плохого качества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НОК.

В ведомстве пояснили, что после многочисленных обращений спортсменов состоялось расследование, позволившее установить, что медали семерых олимпийских атлетов, в том числе чемпионов — дзюдоистов Идаята Гейдарова и Зелима Коцоева, — явно утратили первоначальный «товарный» вид.

«Как результат этого расследования НОК направил официальное обращение в Международный олимпийский комитет. После получения ответа из МОК будут предприняты очередные шаги по возврату медалей или их замене на новые», — сказано в публикации.