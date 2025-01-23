Азербайджан призвал МОК заменить некачественные медали с Олимпиады в Париже
Олимпийские медали Парижа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ProPhoto1234
Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана официально обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой забрать полученные азербайджанскими спортсменами на парижской Олимпиаде-2024 медали из-за их плохого качества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НОК.
В ведомстве пояснили, что после многочисленных обращений спортсменов состоялось расследование, позволившее установить, что медали семерых олимпийских атлетов, в том числе чемпионов — дзюдоистов Идаята Гейдарова и Зелима Коцоева, — явно утратили первоначальный «товарный» вид.
«Как результат этого расследования НОК направил официальное обращение в Международный олимпийский комитет. После получения ответа из МОК будут предприняты очередные шаги по возврату медалей или их замене на новые», — сказано в публикации.
С летних Олимпийских игр в Париже спортсмены из Азербайджана увезли семь медалей. Среди них два золота, два серебра и три бронзы.
Напомним, парижская Олимпиада проводилась с 26 июля по 11 августа 2024 года. Эти международные состязания если и не оказались самыми скандальными за всю историю ОИ, то точно должны быть номинированы на это звание. Проблем было множество — от идеологической составляющей до технических моментов и организации. Так, во время церемонии открытия была разыграна пародия на «Тайную вечерю» с актёрами нетрадиционной ориентации и трансвеститами, а в самый разгар этой вакханалии на сцену вынесли огромное блюдо с обнажённым и покрашенным в голубой цвет мужиком не самого спортивного телосложения. А из-за состояния воды в Сене пришлось переносить мужские соревнования по триатлону — многие спортсмены попросту отравились. В декабре 2024 года, комментируя Олимпиаду и Паралимпиаду в Париже, президент России Владимир Путин сказал, что мероприятия были максимально далеки от «праздника спорта», которым должны были быть.