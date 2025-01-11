Вяльбе раскрыла условие для участия российских лыжников на Олимпиаде в 2026 году

Лыжники из РФ смогут участвовать в Олимпийских играх 2026 года только в том случае, если Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) восстановит квоты для их участия в соревнованиях. Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Как известно, в лыжных гонках нет олимпийской квалификации. Наши FIS-пункты условно заморожены, если они разморозятся, мы будем иметь свои квоты, как раньше. Соответствующее решение принимает совет FIS. От того, что мы общаемся с кем-то оттуда, ничего не зависит», — сказала тренер в беседе с ТАСС.