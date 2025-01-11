Вяльбе раскрыла условие для участия российских лыжников на Олимпиаде в 2026 году
Вяльбе: Лыжники из РФ смогут выступать на Олимпиаде 2026 при возврате квот FIS
Елена Вяльбе. Обложка © ТАСС / Синицын Михаил
Лыжники из РФ смогут участвовать в Олимпийских играх 2026 года только в том случае, если Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) восстановит квоты для их участия в соревнованиях. Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
«Как известно, в лыжных гонках нет олимпийской квалификации. Наши FIS-пункты условно заморожены, если они разморозятся, мы будем иметь свои квоты, как раньше. Соответствующее решение принимает совет FIS. От того, что мы общаемся с кем-то оттуда, ничего не зависит», — сказала тренер в беседе с ТАСС.
Ранее Вяльбе призналась, в чём не согласна с Путиным. Она заявила, что ответ на вопрос о том, смогут ли российские спортсмены участвовать в международных соревнованиях, не должен исходить от них самих. По её мнению, России нужно сделать выбор: либо атлеты принимают решение участвовать в международных турнирах, что может рассматриваться как измена, либо страна должна объединиться и действовать согласованно.