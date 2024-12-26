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Регион
26 декабря, 12:00

Губерниев обратился к Вяльбе: Как же можно было так облажаться

Губерниев — к Вяльбе из-за допуска спортсменов: Как же можно было так облажаться

Дмитрий Губерниев, Елена Вяльбе. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман, Александр Щербак

Дмитрий Губерниев, Елена Вяльбе. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман, Александр Щербак

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев обратился к главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе на фоне новостей о возвращении спортсменов из РФ к международным соревнованиям. Свой пост новоиспечённый советник министра спорта опубликовал в телеграм-канале.

«Очень трудно сегодня!!! Сложно… Невыносимо… Иным…. Таким как Елена Валерьевна Вяльбе; держитесь, дорогая моя…. Как же можно было так облажаться…. Станислав Поздняков не даст соврать», — написал Губерниев, добавив хохочущий смайлик (орфография и пунктуация автора сохранены).

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Вяльбе является ярым критиком возвращения российских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе. Губерниев же придерживается альтернативной точки зрения. Кроме того, комментатор часто критикует главу лыжной федерации из-за, по его словам, низкого качества показа лыж.

Ранее Вяльбе призналась, в чём не согласна с Путиным. Она заявила, что решение об участии российских спортсменов в международных турнирах не должно приниматься ими самостоятельно.

Никита Никонов
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