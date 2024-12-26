Губерниев обратился к Вяльбе: Как же можно было так облажаться
Губерниев — к Вяльбе из-за допуска спортсменов: Как же можно было так облажаться
Дмитрий Губерниев, Елена Вяльбе. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман, Александр Щербак
Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев обратился к главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе на фоне новостей о возвращении спортсменов из РФ к международным соревнованиям. Свой пост новоиспечённый советник министра спорта опубликовал в телеграм-канале.
«Очень трудно сегодня!!! Сложно… Невыносимо… Иным…. Таким как Елена Валерьевна Вяльбе; держитесь, дорогая моя…. Как же можно было так облажаться…. Станислав Поздняков не даст соврать», — написал Губерниев, добавив хохочущий смайлик (орфография и пунктуация автора сохранены).
Вяльбе является ярым критиком возвращения российских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе. Губерниев же придерживается альтернативной точки зрения. Кроме того, комментатор часто критикует главу лыжной федерации из-за, по его словам, низкого качества показа лыж.
Ранее Вяльбе призналась, в чём не согласна с Путиным. Она заявила, что решение об участии российских спортсменов в международных турнирах не должно приниматься ими самостоятельно.