Губерниев обратился к Вяльбе: Как же можно было так облажаться

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев обратился к главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе на фоне новостей о возвращении спортсменов из РФ к международным соревнованиям. Свой пост новоиспечённый советник министра спорта опубликовал в телеграм-канале.

«Очень трудно сегодня!!! Сложно… Невыносимо… Иным…. Таким как Елена Валерьевна Вяльбе; держитесь, дорогая моя…. Как же можно было так облажаться…. Станислав Поздняков не даст соврать», — написал Губерниев, добавив хохочущий смайлик (орфография и пунктуация автора сохранены).

Вяльбе является ярым критиком возвращения российских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе. Губерниев же придерживается альтернативной точки зрения. Кроме того, комментатор часто критикует главу лыжной федерации из-за, по его словам, низкого качества показа лыж.