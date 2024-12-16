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Регион
16 декабря, 18:21

«Борются за общие ценности»: Чернышенко сравнил бойцов СВО с российскими спортсменами

Чернышенко: Российские спортсмены и бойцы СВО борются за наши общие ценности

Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев выяснил, как вице-премьер Дмитрий Чернышенко относится к российским чемпионам, которые участвовали в Паралимпиаде и Олимпиаде-2024. Многие были недовольны поездкой спортсменов, а некоторые даже противопоставляли олимпийцев нашим войнам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции (СВО). Чернышенко же считает, что и те, и другие борются за наши общие ценности. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Чернышенко заявил, что спортсмены и бойцы СВО борются за наши общие ценности. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«И те, и другие борются за наши общие ценности. Наша задача — дать им возможность и поддержку. Поэтому я очень рад, что те, кто поехал, завоевали медали. Они навсегда будут в копилке России», — отметил вице-премьер.

Чернышенко также уточнил, что Запад специально поднимал шумиху и сталкивал граждан РФ между собой. К счастью, эти политические лидеры уходят, и спорт может перестать использоваться как инструмент воздействия.

«Те, которые хайповали, как раз пытались сталкивать и шли на поводу у специальных организаций», — заявил Чернышенко.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин вручил государственные награды РФ победителям ХVII Паралимпийских летних игр 2024 года, подписав медальные ленты чемпионам. В ходе торжественной церемонии российский лидер отметил мастерство спортсменов и обратил внимание, что Паралимпиада и Олимпиада в Париже не были «праздником спорта».

Обложка ©

ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

Алена Пенчугина
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