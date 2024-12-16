«Борются за общие ценности»: Чернышенко сравнил бойцов СВО с российскими спортсменами

Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев выяснил, как вице-премьер Дмитрий Чернышенко относится к российским чемпионам, которые участвовали в Паралимпиаде и Олимпиаде-2024. Многие были недовольны поездкой спортсменов, а некоторые даже противопоставляли олимпийцев нашим войнам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции (СВО). Чернышенко же считает, что и те, и другие борются за наши общие ценности. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Чернышенко заявил, что спортсмены и бойцы СВО борются за наши общие ценности. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«И те, и другие борются за наши общие ценности. Наша задача — дать им возможность и поддержку. Поэтому я очень рад, что те, кто поехал, завоевали медали. Они навсегда будут в копилке России», — отметил вице-премьер.

Чернышенко также уточнил, что Запад специально поднимал шумиху и сталкивал граждан РФ между собой. К счастью, эти политические лидеры уходят, и спорт может перестать использоваться как инструмент воздействия.