Путин подписал медальные ленты чемпионам Паралимпийских игр-2024

Напомним, сегодня президент Владимир Путин встретился в Кремле с паралимпийцами. В Александровском зале он вручил государственные награды Российской Федерации победителям ХVII Паралимпийских летних игр 2024 года. В ходе торжественной церемонии российский лидер отметил мастерство спортсменов и обратил внимание, что Паралимпиада и Олимпиада в Париже не были «праздником спорта».