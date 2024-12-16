Путин подписал медальные ленты чемпионам Паралимпийских игр-2024
Президент РФ Владимир Путин и пловец Владимир Даниленко. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Российский лидер Владимир Путин подписал медальные ленты чемпионам ХVII Паралимпийских летних игр 2024 года. Видео появилось в телеграм-канале пресс-службы Кремля.
Владимир Путин в Кремле подписал медальные ленты чемпионам и призёрам Паралимпиады. Видео © Telegram / Кремль.Новости
Напомним, сегодня президент Владимир Путин встретился в Кремле с паралимпийцами. В Александровском зале он вручил государственные награды Российской Федерации победителям ХVII Паралимпийских летних игр 2024 года. В ходе торжественной церемонии российский лидер отметил мастерство спортсменов и обратил внимание, что Паралимпиада и Олимпиада в Париже не были «праздником спорта».