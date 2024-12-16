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16 декабря, 14:41

Путин подписал медальные ленты чемпионам Паралимпийских игр-2024

Президент РФ Владимир Путин и пловец Владимир Даниленко. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Президент РФ Владимир Путин и пловец Владимир Даниленко. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Российский лидер Владимир Путин подписал медальные ленты чемпионам ХVII Паралимпийских летних игр 2024 года. Видео появилось в телеграм-канале пресс-службы Кремля.

Владимир Путин в Кремле подписал медальные ленты чемпионам и призёрам Паралимпиады. Видео © Telegram / Кремль.Новости

Напомним, сегодня президент Владимир Путин встретился в Кремле с паралимпийцами. В Александровском зале он вручил государственные награды Российской Федерации победителям ХVII Паралимпийских летних игр 2024 года. В ходе торжественной церемонии российский лидер отметил мастерство спортсменов и обратил внимание, что Паралимпиада и Олимпиада в Париже не были «праздником спорта».

Каждый призёр Паралимпиады-2024 получит премию, заявил Путин
Каждый призёр Паралимпиады-2024 получит премию, заявил Путин
Оксана Попова
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