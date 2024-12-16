«Вы смогли»: Путин похвалил российских паралимпийцев
Путин: Российские паралимпийцы доказали лидерские позиции в Париже
Российский лидер Владимир Путин заявил, что отечественные паралимпийцы продемонстрировали на состязаниях в Париже свои лидерские позиции несмотря на политизированность конкурса. Президент сообщил об этом на церемонии вручения госнаград.
Путин обратился к паралимпийцам. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«На прошедшей Паралимпиаде из-за недобросовестных, прямо скажем, политизированных запретов наши спортсмены не смогли в полном объёме продемонстрировать всё мастерство: всего в четверти от всех видов медальной программы вы принимали участие. Но даже в таком формате, далеко не в полном составе вы смогли доказать лидерские позиции отечественного спорта, вошли в десятку сильнейших паралимпийских команд планеты», — сказал Путин спортсменам.
Напомним, Паралимпийские игры в Париже прошли в этом году с 28 августа по 8 сентября. Российские спортсмены забрали 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых), больше всего — в водных дисциплинах. Семерым медалистам соревнований присвоили звания заслуженных мастеров спорта РФ.
Life.ru