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16 декабря, 14:26

«Вы смогли»: Путин похвалил российских паралимпийцев

Путин: Российские паралимпийцы доказали лидерские позиции в Париже

Российский лидер Владимир Путин заявил, что отечественные паралимпийцы продемонстрировали на состязаниях в Париже свои лидерские позиции несмотря на политизированность конкурса. Президент сообщил об этом на церемонии вручения госнаград.

Путин обратился к паралимпийцам. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«На прошедшей Паралимпиаде из-за недобросовестных, прямо скажем, политизированных запретов наши спортсмены не смогли в полном объёме продемонстрировать всё мастерство: всего в четверти от всех видов медальной программы вы принимали участие. Но даже в таком формате, далеко не в полном составе вы смогли доказать лидерские позиции отечественного спорта, вошли в десятку сильнейших паралимпийских команд планеты», — сказал Путин спортсменам.

Напомним, Паралимпийские игры в Париже прошли в этом году с 28 августа по 8 сентября. Российские спортсмены забрали 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых), больше всего — в водных дисциплинах. Семерым медалистам соревнований присвоили звания заслуженных мастеров спорта РФ.

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Life.ru

Николай Рюмин
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