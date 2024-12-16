«Вы смогли»: Путин похвалил российских паралимпийцев

Российский лидер Владимир Путин заявил, что отечественные паралимпийцы продемонстрировали на состязаниях в Париже свои лидерские позиции несмотря на политизированность конкурса. Президент сообщил об этом на церемонии вручения госнаград.

Путин обратился к паралимпийцам. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«На прошедшей Паралимпиаде из-за недобросовестных, прямо скажем, политизированных запретов наши спортсмены не смогли в полном объёме продемонстрировать всё мастерство: всего в четверти от всех видов медальной программы вы принимали участие. Но даже в таком формате, далеко не в полном составе вы смогли доказать лидерские позиции отечественного спорта, вошли в десятку сильнейших паралимпийских команд планеты», — сказал Путин спортсменам.