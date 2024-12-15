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Регион
15 декабря, 11:04

Российские лучники до 21 года допущены до международных соревнований

Ешеев: Российские лучники до 21 года были допущены до международных соревнований

Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) допустила российских спортсменов до участия в соревнованиях среди молодёжи (до 21 года) и юниоров (до 18 лет), сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

Однако выступать лучники будут в нейтральном статусе — без флага и гимна. Ближайший чемпионат Европы пройдёт в Самсуне в феврале.

«Представители наших молодёжных и юниорских команд допущены до участия в соревнованиях World Archery в нейтральном статусе — без флага и гимна. Но для их допуска не требуется никакой проверки, будет прямой допуск», — поделился Ешеев.

Кроме того, российские спортсмены до 21 года получили возможность выступать в командных соревнованиях. Глава федерации отметил, что в отношении взрослых лучников продолжают действовать принятые ранее ограничения.

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Напомним, ранее российские лучники отказались от участия в Олимпиаде в Париже. Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде не нашлось. Ешеев добавил, что для получения нейтрального статуса спортсмены из России должны были пройти проверку в международной федерации. При этом за изучение персональных данных на предмет соответствия требованиям допуска на Игры каждый должен был заплатить две тысячи швейцарских франков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kordin Viacheslav

Алена Пенчугина
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