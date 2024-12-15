Российские лучники до 21 года допущены до международных соревнований

Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) допустила российских спортсменов до участия в соревнованиях среди молодёжи (до 21 года) и юниоров (до 18 лет), сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

Однако выступать лучники будут в нейтральном статусе — без флага и гимна. Ближайший чемпионат Европы пройдёт в Самсуне в феврале.

«Представители наших молодёжных и юниорских команд допущены до участия в соревнованиях World Archery в нейтральном статусе — без флага и гимна. Но для их допуска не требуется никакой проверки, будет прямой допуск», — поделился Ешеев.

Кроме того, российские спортсмены до 21 года получили возможность выступать в командных соревнованиях. Глава федерации отметил, что в отношении взрослых лучников продолжают действовать принятые ранее ограничения.