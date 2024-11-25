Вяльбе призналась, в чём не согласна с Путиным

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что решение об участии российских спортсменов в международных турнирах не должно приниматься ими самостоятельно. Она призналась, что в этом вопросе не поддерживает президента России Владимира Путина.

«В связи с тем, что у нас нет такой единой какой-то политики, президент говорит, что спортсмен должен сам решить, ехать или нет. С этим я не согласна. Наверное, это единственное, в чём я не согласна с нашим Путиным», — сказала Вяльбе в эфире RuTube-канала «Эмпатия Манучи».

Она отметила, что России следует определиться с выбором: либо спортсмены решают участвовать в международных турнирах, что можно воспринимать как предательство Родины, либо страна сплачивается и действует единым фронтом.