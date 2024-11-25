Вяльбе призналась, в чём не согласна с Путиным
Вяльбе: Спортсмены не должны решать, ехать ли им на международные соревнования
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что решение об участии российских спортсменов в международных турнирах не должно приниматься ими самостоятельно. Она призналась, что в этом вопросе не поддерживает президента России Владимира Путина.
«В связи с тем, что у нас нет такой единой какой-то политики, президент говорит, что спортсмен должен сам решить, ехать или нет. С этим я не согласна. Наверное, это единственное, в чём я не согласна с нашим Путиным», — сказала Вяльбе в эфире RuTube-канала «Эмпатия Манучи».
Она отметила, что России следует определиться с выбором: либо спортсмены решают участвовать в международных турнирах, что можно воспринимать как предательство Родины, либо страна сплачивается и действует единым фронтом.
Ранее Вяльбе отметила, что Путин ясно выразил позицию России, назвав Международный олимпийский комитет «сборищем цирковых артистов». Она также поделилась мнением, что даже если Дональд Трамп вновь станет президентом США, вероятно, изменений не будет. Но президент ФЛГР уверена, что Россия всё равно вернется ко всем международным организациям.
ТАСС / Белкин Алексей