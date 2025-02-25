Дегтярёв: У МОК не осталось формальных причин для бана российских спортсменов

У Международного олимпийского комитета (МОК) больше не осталось формальных причин для отстранения российских спортсменов, так как региональные олимпийские советы больше не считаются частью Олимпийского комитета России. Об этом заявил министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярёв.

«В декабре был принят новый устав ОКР. Опубликован. Больше региональные олимпийские советы членами ОКР не являются. <...> Теперь нет даже формальных причин для какого-то бана. Причины, указанные в решении исполкома МОК, устранены, о чём мы уже сообщили в МОК», — сказал Дегтярёв в интервью Sports.ru.

Он также уточнил, что всем зимним международным федерациям направлены письма с требованием допустить российских спортсменов до Олимпиады-2026. Однако ранее глава МОК Томас Бах заявил, что в Играх примут участие почти 3 тысячи спортсменов из более чем 90 стран, однако РФ в этом списке нет.