«Человек из системы»: Фетисов призвал не ждать благости от МОК после избрания нового президента
Фетисов: С выбором нового президента МОК к России отношение сразу не изменится
С выбором нового президента МОК к России отношение не изменится сразу. Об этом Life.ru сообщил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Он отметил, что лично ему из представленных в гонке кандидатов импонирует вице-президент организации Хуан Антонио Самаранч – младший (Испания) и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ (Япония).
Фетисов призвал не ждать благости от МОК. Видео © Life.ru
«Человек не со стороны, человек изнутри и наверняка поддерживает, поэтому не слышал, что на протяжении этих лет дискриминации наших и белорусских спортсменов кто-то высказался против. Поэтому ожидать, что он скажет: «Ой, я стал президентом МОК», не стоит. Он же не сам по себе стал. Там серьёзная борьба. То есть он представляет некоторую команду», — сказал Фетисов.
Он отметил, что со всеми кандидатами когда-то работал и общался, и для него было удивительно, как они все «переобулись» после начала СВО и поддержали санкции.
Напомним, что Международный олимпийский комитет подтвердил отставку Томаса Баха с его должности в организации после 34 лет службы. В Кремле выразили надежду, что новое руководство МОК вернёт принцип «спорт вне политики». А сам Бах перед уходом заявил, что российские и белорусские спортсмены должны иметь шанс поучаствовать в Олимпийских играх-2026.
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