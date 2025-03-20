«Человек из системы»: Фетисов призвал не ждать благости от МОК после избрания нового президента

С выбором нового президента МОК к России отношение не изменится сразу. Об этом Life.ru сообщил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Он отметил, что лично ему из представленных в гонке кандидатов импонирует вице-президент организации Хуан Антонио Самаранч – младший (Испания) и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ (Япония).

«Человек не со стороны, человек изнутри и наверняка поддерживает, поэтому не слышал, что на протяжении этих лет дискриминации наших и белорусских спортсменов кто-то высказался против. Поэтому ожидать, что он скажет: «Ой, я стал президентом МОК», не стоит. Он же не сам по себе стал. Там серьёзная борьба. То есть он представляет некоторую команду», — сказал Фетисов.