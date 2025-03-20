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20 марта, 13:03

«Человек из системы»: Фетисов призвал не ждать благости от МОК после избрания нового президента

Фетисов: С выбором нового президента МОК к России отношение сразу не изменится

С выбором нового президента МОК к России отношение не изменится сразу. Об этом Life.ru сообщил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Он отметил, что лично ему из представленных в гонке кандидатов импонирует вице-президент организации Хуан Антонио Самаранч – младший (Испания) и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ (Япония).

Фетисов призвал не ждать благости от МОК. Видео © Life.ru

«Человек не со стороны, человек изнутри и наверняка поддерживает, поэтому не слышал, что на протяжении этих лет дискриминации наших и белорусских спортсменов кто-то высказался против. Поэтому ожидать, что он скажет: «Ой, я стал президентом МОК», не стоит. Он же не сам по себе стал. Там серьёзная борьба. То есть он представляет некоторую команду», — сказал Фетисов.

Он отметил, что со всеми кандидатами когда-то работал и общался, и для него было удивительно, как они все «переобулись» после начала СВО и поддержали санкции.

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Напомним, что Международный олимпийский комитет подтвердил отставку Томаса Баха с его должности в организации после 34 лет службы. В Кремле выразили надежду, что новое руководство МОК вернёт принцип «спорт вне политики». А сам Бах перед уходом заявил, что российские и белорусские спортсмены должны иметь шанс поучаствовать в Олимпийских играх-2026.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
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