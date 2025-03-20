В Госдуме назвали Life.ru тройку фаворитов среди кандидатов на пост президента МОК
Депутат Журова назвала легкоатлета Коу одним из фаворитов на пост президента МОК
На выборах президента Международного олимпийского комитета выдвинуты семь кандидатов, среди которых три фаворита для олимпийской чемпионки и депутата Госдумы Светланы Журовой. В интервью Life.ru она отметила, что к их числу относятся испанский спортивный деятель Хуан Антонио Самаранч-младший, британский легкоатлет Себастьян Коу и зимбабвийская пловчиха Кирсти Ковентри.
Светлана Журова назвала фаворитов на пост президента МОК. Видео © Life.ru
«У меня тройка фаворитов. У каждого есть и плюсы, и минусы для России. Я надеюсь, что у Самаранча и Коу сработает генетическая память. У одного из-за того, что в Москве на Олимпиаде заработал медаль тогда, когда ему запретила Великобритания ехать в СССР, и команда их не поехала. А Советский Союз его принял», — пояснила парламентарий.
Кроме того, Коу помог сделать Олимпиаду в Сочи лучшей. По словам депутата, президент «World Athletics» первым начал говорить о возвращении России в мировое спортивное сообщество, хотя его ранее обвиняли в русофобской позиции.
Также Журова рассказала, что на выборах будет несколько туров. По её словам, первой задачей, которую должен решить новый глава МОК, это проработка вопроса возвращения российских спортсменов на соревнования в полных составах. От России на выборах будет голосовать член МОК, президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев, дополнила депутат.
Напомним, что в феврале МОК принял отставку Томаса Баха спустя 34 года пребывания в организации. Это решение начнёт действовать с 23 июня, когда произойдет передача полномочий новому президенту комитета. В Кремле выразили надежду, что новое руководство МОК вернёт принцип «спорт вне политики». Кстати, сам Бах ранее заявил, что российские и белорусские спортсмены должны иметь шанс поучаствовать в Олимпийских играх-2026. По его словам, к соревнованиям должны быть допущены все спортсмены, соблюдающие правила нейтрального статуса.
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