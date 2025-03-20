В Госдуме назвали Life.ru тройку фаворитов среди кандидатов на пост президента МОК

На выборах президента Международного олимпийского комитета выдвинуты семь кандидатов, среди которых три фаворита для олимпийской чемпионки и депутата Госдумы Светланы Журовой. В интервью Life.ru она отметила, что к их числу относятся испанский спортивный деятель Хуан Антонио Самаранч-младший, британский легкоатлет Себастьян Коу и зимбабвийская пловчиха Кирсти Ковентри.

Светлана Журова назвала фаворитов на пост президента МОК. Видео © Life.ru

«У меня тройка фаворитов. У каждого есть и плюсы, и минусы для России. Я надеюсь, что у Самаранча и Коу сработает генетическая память. У одного из-за того, что в Москве на Олимпиаде заработал медаль тогда, когда ему запретила Великобритания ехать в СССР, и команда их не поехала. А Советский Союз его принял», — пояснила парламентарий.

Кроме того, Коу помог сделать Олимпиаду в Сочи лучшей. По словам депутата, президент «World Athletics» первым начал говорить о возвращении России в мировое спортивное сообщество, хотя его ранее обвиняли в русофобской позиции.

Также Журова рассказала, что на выборах будет несколько туров. По её словам, первой задачей, которую должен решить новый глава МОК, это проработка вопроса возвращения российских спортсменов на соревнования в полных составах. От России на выборах будет голосовать член МОК, президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев, дополнила депутат.