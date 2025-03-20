МОК принял решение о возвращении бокса в олимпийскую программу

Бокс будет включён в программу летних Олимпийских игр 2028 года, которые состоятся в Лос-Анджелесе (США). Как сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета, это решение было одобрено сегодня на 144-й сессии МОК в Коста-Наварино (Греция).

Стоит отметить, что этот классический вид спорта изначально не входил в программу Игр, утверждённую на сессии МОК в феврале 2022 года, из-за разногласий с Международной боксёрской ассоциацией (IBA). Делегаты внеочередной сессии МОК в 2023 году проголосовали за лишение IBA статуса признанной организации. В качестве альтернативы была создана World Boxing, в которую в настоящее время входят 78 национальных федераций.

Тем временем глава World Boxing Борис ван дер Ворст сообщил, что готов обсуждать возможность участия россиян на Олимпийских играх 2028 года. Он отметил, что интересы боксёров являются приоритетом для организации, и добавил, что будет рад видеть на соревнованиях всех спортсменов.

«Готов ли я обсуждать включение российских спортсменов? Я открыт, в конечном счёте наша цель — объединить боксёрский мир в Лос-Анджелесе», — цитирует ван дер Ворста ТАСС.