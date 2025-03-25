Ученица Плющенко захотела сменить спортивное гражданство

Российская фигуристка Вероника Жилина, которая является ученицей Евгения Плющенко, собирается сменить спортивное гражданство. В будущем спортсменка будет представлять сборную Азербайджана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Один из собеседников агентства уточнил, что 17-летняя фигуристка уже провела предварительные переговоры с представителями федерации Азербайджана. Однако в организации отметили, что к ним такая информация якобы не поступала. Уточняется, что на этом этапе договорённости носят кулуарный характер и не оформлены.

Вероника Жилина тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Спортсменка пропустила два сезона из-за проблем со здоровьем. Девушка владеет несколькими видами ультра-си (элемент в фигурном катании), включая четверные прыжки и тройной аксель. Жилина также становилась победителем Финала Гран-при РФ среди юниоров.