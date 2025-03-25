Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 16:14

Ученица Плющенко захотела сменить спортивное гражданство

РИАН: Фигуристка Вероника Жилина планирует перейти в сборную Азербайджана

Вероника Жилина. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Вероника Жилина. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Российская фигуристка Вероника Жилина, которая является ученицей Евгения Плющенко, собирается сменить спортивное гражданство. В будущем спортсменка будет представлять сборную Азербайджана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Один из собеседников агентства уточнил, что 17-летняя фигуристка уже провела предварительные переговоры с представителями федерации Азербайджана. Однако в организации отметили, что к ним такая информация якобы не поступала. Уточняется, что на этом этапе договорённости носят кулуарный характер и не оформлены.

Вероника Жилина тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Спортсменка пропустила два сезона из-за проблем со здоровьем. Девушка владеет несколькими видами ультра-си (элемент в фигурном катании), включая четверные прыжки и тройной аксель. Жилина также становилась победителем Финала Гран-при РФ среди юниоров.

«Обрабатывают на Западе»: 20 российских теннисистов думают о смене спортивного гражданства
«Обрабатывают на Западе»: 20 российских теннисистов думают о смене спортивного гражданства

А ранее Life.ru писал, что фигуристка Татьяна Навка предлагала Александру Костомарову сменить спортивное гражданство на Белоруссию. По словам олимпийского чемпиона, она пыталась уговорить фигуриста перейти к ней.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Азербайджан
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar