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26 февраля, 10:17

«Обрабатывают на Западе»: 20 российских теннисистов думают о смене спортивного гражданства

Тарпищев заявил, что 20 теннисистов РФ могут сменить спортивное гражданство

Российский теннис может лишиться сразу 20 своих ярких представителей, в основном речь идёт о тех, кто тренируется за рубежом, сейчас их уже «обрабатывают» представители других стран. Об этом на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«У нас в теннисе есть определённая ситуация: у нас нет соревнований в России, лиги не работают, отчислений у нас нет, и поэтому мы не можем финансировать резервы. У нас тысяча человек играет за рубежом, люди могут уйти выступать за другие страны. Я знаю, их сейчас «обрабатывают», и у нас не менее 20 человек сейчас могут уйти», — пояснил он.

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Ранее сообщалось, что девять российских гимнасток подали заявки в Международную федерацию гимнастики (FIG) для получений нейтрального статуса. Это позволит спортсменкам принимать участие в международных соревнованиях. Среди них оказались чемпионки Олимпийских игр Ангелина Мельникова и Виктория Листунова.

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freepik

Татьяна Миссуми
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