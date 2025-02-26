«Обрабатывают на Западе»: 20 российских теннисистов думают о смене спортивного гражданства

Российский теннис может лишиться сразу 20 своих ярких представителей, в основном речь идёт о тех, кто тренируется за рубежом, сейчас их уже «обрабатывают» представители других стран. Об этом на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«У нас в теннисе есть определённая ситуация: у нас нет соревнований в России, лиги не работают, отчислений у нас нет, и поэтому мы не можем финансировать резервы. У нас тысяча человек играет за рубежом, люди могут уйти выступать за другие страны. Я знаю, их сейчас «обрабатывают», и у нас не менее 20 человек сейчас могут уйти», — пояснил он.