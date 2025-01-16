Мельникова, Листунова и ещё семь российских гимнасток подали заявки на нейтральный статус

В общей сложности девять российских гимнасток подали заявки в Международную федерацию гимнастики (FIG) для получений нейтрального статуса. Это позволит спортсменкам принимать участие в международных соревнованиях.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», среди них оказались чемпионки Олимпийских игр Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Гимнастки отправили заявки ещё в конце 2024 года, но ответ пока так и не получили. Напомним, сезон этапов Кубка мира в спортивной гимнастике стартует в конце февраля.