Мельникова, Листунова и ещё семь российских гимнасток подали заявки на нейтральный статус
СЭ: Девять гимнасток из России подали заявки на получение нейтрального статуса
Ангелина Мельникова. Обложка © VK / Ангелина Мельникова
В общей сложности девять российских гимнасток подали заявки в Международную федерацию гимнастики (FIG) для получений нейтрального статуса. Это позволит спортсменкам принимать участие в международных соревнованиях.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», среди них оказались чемпионки Олимпийских игр Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Гимнастки отправили заявки ещё в конце 2024 года, но ответ пока так и не получили. Напомним, сезон этапов Кубка мира в спортивной гимнастике стартует в конце февраля.
Ранее стало известно, что российская спортсменка и чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Семёнова приняла решение о смене спортивного гражданства. 26-летняя девушка изъявила желание представлять на международных соревнованиях Армению.