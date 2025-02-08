«Нет, только за Россию»: Костомаров рассказал, как Навка предлагала ему сменить спортивное гражданство
Костомаров: Навка предлагала сменить спортивное гражданство на Белоруссию
Олимпийский чемпион Роман Костомаров, который выступал в парном катании с Татьяной Навкой, поделился, что у него была возможность сменить спортивное гражданство и начать выступать за другую сборную. По его словам, партнёрша, пыталась уговорить спортсмена перейти к ней. Об этом он сообщил на творческом вечере, состоявшемся на Малой сцене МХТ имени Чехова.
«Многие поддавались, не выдерживали и, не дождавшись своего шанса, уходили под другой флаг. Работали, тренировались, жили в прекрасных домах. Когда я встал в пару с Татьяной Навкой, поначалу она предлагала мне кататься за Белоруссию, за которую уже выступала. Но я сказал: «Нет, только за Россию». Хотя для этого нужно было подождать», — рассказал он.
Напомним, в 2023 году Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Из-за осложнений в виде сепсиса ему удалили стопы и кисти, установив вместо них протезы. Тем не менее спортсмен смог вновь выйти на лёд. Кроме того, он не потерял силы духа и частенько шутит о своей особенности.
ТАСС / Валерия Калугина