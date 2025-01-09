«Мужество, преодоление, но не спортсмен года»: Губерниев снова оспорил статус Костомарова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев возмутился результатами соцопроса ВЦИОМ, в котором звание лучшего спортсмена РФ 2024 года получил чемпион Олимпиады 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров. В личном телеграм-канале телеведущий заявил, что Костомаров при всех своих заслугах не должен быть в этой номинации наряду с активно играющим титулованным хоккеистом Александром Овечкиным.

«Всё это лишний раз говорит о том, что Россия — не очень спортивная страна. По Овечкину вопросов нет, справедливо, а вот Костомаров… Мужество, преодоление, но не спортсмен года! Увы, мы не любим спорт и не любим спортсменов», — говорится в посте комментатора.

В процессе опроса 77% респондентов не смогли выбрать лучшего спортсмена, ещё 8% выразили уверенность, что в России не было достойных кандидатов на это звание. Среди тех участников опроса, кто назвал достойных, по их мнению, атлетов, Костомаров и Овечкин набрали по 3%, помимо этих двоих никто из других российских спортсменов не преодолел отметки в 1%.