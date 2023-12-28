"Да как ты смеешь не соглашаться?": Губерниев оспорил признание Костомарова спортсменом года

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оспорил признание олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова спортсменом года. В своём телеграм-канале он выложил пост, в котором согласился с мнением журналиста Владимира Иванова. Тот подробно объяснил, почему фигуристу некорректно присваивать такое звание.

"Можно тогда и актёром года назвать, благо у Романа богатый опыт в съёмках. И водителем года. И театралом года. А все попытки оспорить будут биться о моральную сторону — да как ты смеешь не соглашаться, когда человек пережил такое? Эмоции против логики", — написал он.

По мнению Иванова, Костомаров, как человек с огромной силой воли, органично бы смотрелся в категориях "преодоление года" или "человек года". Журналист подчеркнул, что смешивать достижения на аренах с "околоспортивными", даже безумно мощными, не стоит. Он отметил, что Костомаров и без этих "странных номинаций" является железным человеком и все об этом знают. Губерниев же написал, что полностью согласен с автором.

"Тем более что сам Костомаров удивлён! Сам мне накануне говорил! Мы просто совсем неспортивная страна. Увы. Особенно сегодня", — посетовал телеведущий в своём телеграм-канале.