"Да как ты смеешь не соглашаться?": Губерниев оспорил признание Костомарова спортсменом года
Губерниев не согласился с признанием Романа Костомарова спортсменом года
Дмитрий Губерниев, Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо, NEWS.ru / Сергей Булкин
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оспорил признание олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова спортсменом года. В своём телеграм-канале он выложил пост, в котором согласился с мнением журналиста Владимира Иванова. Тот подробно объяснил, почему фигуристу некорректно присваивать такое звание.
"Можно тогда и актёром года назвать, благо у Романа богатый опыт в съёмках. И водителем года. И театралом года. А все попытки оспорить будут биться о моральную сторону — да как ты смеешь не соглашаться, когда человек пережил такое? Эмоции против логики", — написал он.
По мнению Иванова, Костомаров, как человек с огромной силой воли, органично бы смотрелся в категориях "преодоление года" или "человек года". Журналист подчеркнул, что смешивать достижения на аренах с "околоспортивными", даже безумно мощными, не стоит. Он отметил, что Костомаров и без этих "странных номинаций" является железным человеком и все об этом знают. Губерниев же написал, что полностью согласен с автором.
"Тем более что сам Костомаров удивлён! Сам мне накануне говорил! Мы просто совсем неспортивная страна. Увы. Особенно сегодня", — посетовал телеведущий в своём телеграм-канале.
Напомним, 21 декабря ВЦИОМ признал Костомарова спортсменом 2023 года в России. В ходе проведённого центром опроса с этим согласились 8% респондентов.
Как сообщал Лайф, проблемы со здоровьем у олимпийского чемпиона начались в январе этого года. На фоне тяжёлой пневмонии у Костомарова образовался сепсис, вынудивший врачей ампутировать ему голени и части рук. Но Роман смог вернуться к нормальной жизни и даже возобновить тренировки. В начале декабря он участвовал в ледовом шоу Ильи Авербуха, выйдя на лёд на коньках. Роману Костомарову 46 лет. Свою спортивную карьеру он завершил после победы на Олимпиаде 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой.