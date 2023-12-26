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26 декабря, 10:33

"Один раз прогнулся и всё": Костомаров дал совет российским атлетам по поездке на ОИ без флага

Костомаров оценил возможность участия россиян в Играх в нейтральном статусе

Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Париже в 2024 году в нейтральном статусе ставит их в сложное положение.

"Трудно сказать на сто процентов. Конечно, любой спортсмен хочет поехать, но, с другой стороны, нас в последнее время часто зажимают, оставляя без флага и гимна. Один раз чуть прогнулся, и все — тебя поставят еще ниже", — пояснил спортсмен в беседе с журналистами после участия в новогоднем "VK Лектории", добавив, что ситуация должна решаться на более высоком уровне.

Олимпийский чемпион Уайлд отказался ехать на ОИ-2026 без флага и гимна России
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Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. МОК принял решение допустить россиян и белорусов до них, но лишь в нейтральном статусе. Там подчеркнули, что большинство спортсменов выступают против наказания для своих коллег из-за политики. Однако МОК запретил любую демонстрацию российской символики на Олимпиаде. Глава комитета Томас Бах заявил, что поддерживает решение о допуске россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже 2024 года без национального флага и гимна.

Дарья Нарыкова
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