"Один раз прогнулся и всё": Костомаров дал совет российским атлетам по поездке на ОИ без флага

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Париже в 2024 году в нейтральном статусе ставит их в сложное положение.

"Трудно сказать на сто процентов. Конечно, любой спортсмен хочет поехать, но, с другой стороны, нас в последнее время часто зажимают, оставляя без флага и гимна. Один раз чуть прогнулся, и все — тебя поставят еще ниже", — пояснил спортсмен в беседе с журналистами после участия в новогоднем "VK Лектории", добавив, что ситуация должна решаться на более высоком уровне.