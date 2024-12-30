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Регион
30 декабря, 13:42
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Губерниев пристыдил чиновников после смерти чемпиона мира по биатлону

Губерниев раскритиковал власти Забайкалья после смерти биатлониста Ковалёва

Российский комментатор Дмитрий Губерниев. Обложка © Telegram / Дмитрий Губерниев

Российский комментатор Дмитрий Губерниев. Обложка © Telegram / Дмитрий Губерниев

Российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал чиновников из министерства спорта Забайкальского края и Союза биатлонистов России (СБР). Телеведущий возмутился, что они до сих пор не увековечили память выдающегося биатлониста Геннадия Ковалёва.

«В самое ближайшее время просто необходимо увековечить память Геннадия Ковалёва! Давайте беречь живых! И помнить тех, кто ушёл»,написал Губерниев в своём Telegram.

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Напомним, сегодня стало известно о смерти президента Федерации биатлона Забайкальского края и чемпион мира Геннадия Ковалёва. Он скончался на 80-м году жизни. Никакой более подробной информации о причинах его смерти нет.

Наталья Афонина
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