Губерниев пристыдил чиновников после смерти чемпиона мира по биатлону

Российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал чиновников из министерства спорта Забайкальского края и Союза биатлонистов России (СБР). Телеведущий возмутился, что они до сих пор не увековечили память выдающегося биатлониста Геннадия Ковалёва.

«В самое ближайшее время просто необходимо увековечить память Геннадия Ковалёва! Давайте беречь живых! И помнить тех, кто ушёл», — написал Губерниев в своём Telegram.