Умер чемпион мира по биатлону Геннадий Ковалёв

Умер Геннадий Ковалёв, президент Федерации биатлона Забайкальского края и чемпион мира. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР). Причины его смерти не называются, известно, что он скончался на 80-м году жизни.

Ковалёв был частью сборной СССР по биатлону с 1970 по 1975 годы, где добился значительных успехов, включая золото в эстафете и серебро в индивидуальной гонке на чемпионате мира 1973 года в Лейк-Плэсиде (США).

С 2002 года он активно занимался обучением молодых спортсменов в биатлонной школе Забайкальского края. Под его руководством ученики добились значительных результатов на международной арене, среди которых звание мастера спорта международного класса и 12 мастеров спорта России.