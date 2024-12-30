Умер чемпион мира по биатлону Геннадий Ковалёв
Геннадий Ковалёв. Фото © Союз биатлонистов России (СБР)
Умер Геннадий Ковалёв, президент Федерации биатлона Забайкальского края и чемпион мира. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР). Причины его смерти не называются, известно, что он скончался на 80-м году жизни.
Ковалёв был частью сборной СССР по биатлону с 1970 по 1975 годы, где добился значительных успехов, включая золото в эстафете и серебро в индивидуальной гонке на чемпионате мира 1973 года в Лейк-Плэсиде (США).
С 2002 года он активно занимался обучением молодых спортсменов в биатлонной школе Забайкальского края. Под его руководством ученики добились значительных результатов на международной арене, среди которых звание мастера спорта международного класса и 12 мастеров спорта России.
Ранее из жизни ушёл чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии по футболу Джордж Истхэм. Он был 19-м футболистом в команде сборной Англии, которая стала чемпионом мира в 1966 году. В наши дни среди живых осталось лишь трое игроков из этой выдающейся команды: Иан Каллаган, Терри Пейн и Джефф Хёрст.