Роднина пословицей прокомментировала отказ Касаткиной выступать за Россию
Роднина — о решении Касаткиной играть за Австралию: Баба с возу — кобыле легче
Ирина Роднина, Дарья Касаткина. Обложка © TACC / Вадим Тараканов, ЕРА
Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение теннисистки Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство с российского на австралийского. По словам парламентария, спортсменка имеет такое право.
«Для меня эта ситуация из разряда «баба с возу — кобыле легче». У неё есть такое право, она им воспользовалась. В мире каждый день множество людей меняет гражданство. Это нормально. Мы лишний раз доказываем, что Россия — абсолютно свободная страна», — приводит слова Родниной Sport24.
Россияне могут поступать так, как считают нужным, если это в рамках закона, отметила депутат.
Напомним, ранее бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина в соцсетях объявила о смене спортивного гражданства на австралийское, добавив, что в Австралии «чувствует себя как дома». Решение прокомментировали в ФТР, отметив, что ситуация давно шла к такому исходу. В 2022 году Касаткина совершила каминг-аут*, рассказав об отношениях с фигуристкой Натальей Забияко.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.