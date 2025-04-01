Роднина пословицей прокомментировала отказ Касаткиной выступать за Россию

«Для меня эта ситуация из разряда «баба с возу — кобыле легче». У неё есть такое право, она им воспользовалась. В мире каждый день множество людей меняет гражданство. Это нормально. Мы лишний раз доказываем, что Россия — абсолютно свободная страна», — приводит слова Родниной Sport24.