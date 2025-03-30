Заступившегося за Касаткину Губерниева потребовали признать иноагентом

Российского комментатора Дмитрия Губерниева призвал признать иностранным агентом. Это произошло после того, как телеведущий в соцсетях заступился за теннисистку Дарью Касаткину, решившую отказаться от спортивного гражданства РФ и взять австралийское.

Губерниев отреагировал на её решение без осуждения: он призвал поблагодарить спортсменку за соревнования, на которых она представляла Россию, и напомнил, что смена спортивного гражданства — её личный выбор. Эта публикация спровоцировала массу негативных комментариев, авторов которых телеведущий назвал бестолочами и намекнул «не учить его Родину любить». Один из пользователей отреагировал на слова Губерниева особенно резко — его комментарий собрал больше всего лайков.