Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 16:15

Заступившегося за Касаткину Губерниева потребовали признать иноагентом

Российского комментатора Дмитрия Губерниева призвал признать иностранным агентом. Это произошло после того, как телеведущий в соцсетях заступился за теннисистку Дарью Касаткину, решившую отказаться от спортивного гражданства РФ и взять австралийское.

Губерниев отреагировал на её решение без осуждения: он призвал поблагодарить спортсменку за соревнования, на которых она представляла Россию, и напомнил, что смена спортивного гражданства — её личный выбор. Эта публикация спровоцировала массу негативных комментариев, авторов которых телеведущий назвал бестолочами и намекнул «не учить его Родину любить». Один из пользователей отреагировал на слова Губерниева особенно резко — его комментарий собрал больше всего лайков.

«Кусок дерьма, которого давно пора признать иноагентом и поганой метлой гнать в любимую Гейропу»,написал он.

«Президенты молодцы»: Губерниев поддержал идею о проведении матчей между игроками КХЛ и НХЛ
«Президенты молодцы»: Губерниев поддержал идею о проведении матчей между игроками КХЛ и НХЛ

Напомним, накануне Дарья Касаткина в соцсетях сообщила, что собирается сменить спортивное гражданство России на австралийское, добавив, что в Австралии «чувствует себя как дома». Решение прокомментировали в ФТР, отметив, что ситуация давно шла к такому исходу.

Обложка ©

Telegram / Реальный Губер

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Теннис
  • Дмитрий Губерниев
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar