Касаткина назвала Россию «прежней страной» и объяснила смену спортивного гражданства

Бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина рассказала, почему решила представлять Австралию. По словам спортсменки, у неё не было выбора, так как она хотела «быть собой». Об этом теннисистка сообщила на пресс-конференции в Чарлстоне.

«Честно, с учётом всего, что происходит в моей прежней стране, у меня не было большого выбора. Мне надо было сделать этот шаг, если я хотела быть собой. И в итоге я это сделала», — приводит слова спортсменки Sports.ru.

Касаткина отметила, что пока не привыкла к новому австралийскому гражданству. Однако с нетерпением ожидает первый матч в Австралии, где она будет представлять уже не Россию.

«Я приезжаю туда каждый год и вижу, сколько поддержки получают австралийские игроки... Честно, я никогда в жизни не испытывала ничего подобного. Мне это непривычно, так что мне будет интересно посмотреть, какие у меня будут ощущения, когда я вернусь в Австралию и сыграю уже как австралийка», — добавила она.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина пословицей прокомментировала отказ спортсменки выступать за Россию, сказав: «Баба с возу — кобыле легче». Парламентарий также отметила, что Касаткина имеет такое право. Напомним, что ранее решение девушки прокомментировали в ФТР, отметив, что ситуация давно шла к такому исходу. В 2022 году Дарья совершила каминг-аут* и рассказала об отношениях с фигуристкой Натальей Забияко.