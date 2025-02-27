Юлия Снигирь удивила поклонников смелой сменой имиджа
Актриса Юлия Снигирь постриглась и покрасилась в блондинку
Юлия Снигирь в новом образе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yuliasnigir
Российская актриса и фотомодель Юлия Снигирь решилась на резкую смену имиджа. Результатом она поделилась с подписчиками на личной странице в социальной сети.
41-летняя артистка перекрасилась в блондинку и сделала короткую стрижку. Для демонстрации нового образа она предстала в белой футболке, сером пиджаке и нанесла нейтральный макияж.
Ранее Life.ru рассказывал, что похожим образом сменила имидж бразильская актриса «Клон» Джованна Антонелли, сыгравшая роль Жади в культовом сериале «Клон». Модель перекрасилась в пепельную блондинку и сорвала шквал комплиментов поклонников.