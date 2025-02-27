Юлия Снигирь удивила поклонников смелой сменой имиджа

Российская актриса и фотомодель Юлия Снигирь решилась на резкую смену имиджа. Результатом она поделилась с подписчиками на личной странице в социальной сети.

41-летняя артистка перекрасилась в блондинку и сделала короткую стрижку. Для демонстрации нового образа она предстала в белой футболке, сером пиджаке и нанесла нейтральный макияж.