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Регион
27 февраля, 18:07

Юлия Снигирь удивила поклонников смелой сменой имиджа

Актриса Юлия Снигирь постриглась и покрасилась в блондинку

Юлия Снигирь в новом образе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yuliasnigir

Юлия Снигирь в новом образе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yuliasnigir

Российская актриса и фотомодель Юлия Снигирь решилась на резкую смену имиджа. Результатом она поделилась с подписчиками на личной странице в социальной сети.

41-летняя артистка перекрасилась в блондинку и сделала короткую стрижку. Для демонстрации нового образа она предстала в белой футболке, сером пиджаке и нанесла нейтральный макияж.

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Ранее Life.ru рассказывал, что похожим образом сменила имидж бразильская актриса «Клон» Джованна Антонелли, сыгравшая роль Жади в культовом сериале «Клон». Модель перекрасилась в пепельную блондинку и сорвала шквал комплиментов поклонников.

Юрий Лысенко
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