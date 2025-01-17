«Хороша в любом образе»: Звезда «Клона» обрадовала фанатов новым имиджем
Звезда «Клона» Джованна Антонелли сменила имидж и стала блондинкой
Бразильская актриса Джованна Антонелли. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / giovannaantonelli
Бразильская модель, телеведущая и актриса Джованна Антонелли, известная по роли Жади в сериале «Клон», кардинальным образом сменила имидж и перекрасилась в блондинку. Фотографией с новым образом она поделилась с подписчиками на странице в личной соцсети.
48-летняя актриса, которую телезрители привыкли видеть эффектной брюнеткой, теперь стала пепельной блондинкой. Поклонникам пришлась по нраву смена имиджа и они засыпали модель Антонелли комплиментами в комментариях под постом.
«Как можно быть такой красивой с любым цветом волос и любой стрижкой? Восхищаюсь»; «Я подумала, что ты Эльза из «Холодного сердца»; «Очень идёт», «Дива в любом образе хороша»; «Блондинка? Круто», — написали подписчики.
В прошлом году Джованна Антонелли поделилась с аудиторией ещё одним ярким и редким фото. Актриса опубликовала ролик со своими 14-летними (на тот момент) дочками-близняшками Антонией и Софией, вместе с которыми она посетила салон красоты.