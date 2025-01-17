«Хороша в любом образе»: Звезда «Клона» обрадовала фанатов новым имиджем

Бразильская модель, телеведущая и актриса Джованна Антонелли, известная по роли Жади в сериале «Клон», кардинальным образом сменила имидж и перекрасилась в блондинку. Фотографией с новым образом она поделилась с подписчиками на странице в личной соцсети.

48-летняя актриса, которую телезрители привыкли видеть эффектной брюнеткой, теперь стала пепельной блондинкой. Поклонникам пришлась по нраву смена имиджа и они засыпали модель Антонелли комплиментами в комментариях под постом.

«Как можно быть такой красивой с любым цветом волос и любой стрижкой? Восхищаюсь»; «Я подумала, что ты Эльза из «Холодного сердца»; «Очень идёт», «Дива в любом образе хороша»; «Блондинка? Круто», — написали подписчики.