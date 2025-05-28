Не до смеха? Бежавший в Израиль комик Михаил Шац* подсел на антидепрессанты
Михаил Шац* после переезда в Израиль принимает антидепрессанты и нормотимики
Михаил Шац*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mikhailshats
Российский комик и телеведущий Михаил Шац* после переезда в Израиль с началом спецоперации на Украине стал принимать антидепрессанты. Он признался подписчикам на своей странице в соцсетях, что лекарства помогли ему справиться с бессонницей, теперь его не мучают и ночные кошмары.
«Я стал хорошо спать. Не могу понять, как это произошло. Ну, антидепрессанты, ну, еще нормотимики, два магния на ночь — и всё», — поделился телеведущий, не уточнив, почем именно он решил подсесть на таблетки.
Шац* покинул Россию после начала СВО и уехал в Индонезию. Позже он с семьёй перебрался в Тель-Авив. В России у них остались квартиры и дорогие автомобили. Не так давно российские общественники призвали включить дочь Шаца* в список иноагентов и проверить на предмет финансирования ВС Украины. А его жена Татьяна Лазарева** и вовсе заочно приговорена к 6,5 года за оправдание терроризма.
*Включён Минюстом России в перечень иностранных агентов.
** Включена в перечень иностранных агентов Минюстра России, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.