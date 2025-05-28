Не до смеха? Бежавший в Израиль комик Михаил Шац* подсел на антидепрессанты

Российский комик и телеведущий Михаил Шац* после переезда в Израиль с началом спецоперации на Украине стал принимать антидепрессанты. Он признался подписчикам на своей странице в соцсетях, что лекарства помогли ему справиться с бессонницей, теперь его не мучают и ночные кошмары.

«Я стал хорошо спать. Не могу понять, как это произошло. Ну, антидепрессанты, ну, еще нормотимики, два магния на ночь — и всё», — поделился телеведущий, не уточнив, почем именно он решил подсесть на таблетки.