«Ужасная страна»: Кац** поспорил с Лазаревой* из-за её слов о России

Телеведущая Татьяна Лазарева* во время интервью с блогером Максимом Кацом** резко высказалась о России. В ходе беседы, которая была опубликована на YouTube, они обсуждали личную историю Каца** и обстоятельства его возвращения в Россию из Израиля в 17-летнем возрасте.

«Расскажи, почему твои любящие люди отпустили тебя в эту ужасную страну, в которой мы сейчас с тобой не живём?» — спросила телеведущая.

После Лазарева* добавила, что это была шутка. Однако позже в разговоре она более прямо выразила своё мнение о ситуации в стране, заявив, что в РФ «всё угроблено». Блогер с этой позицией не согласился, что и стало поводом для краткой дискуссии между ними.

Ранее сообщалось, что телеведущая Татьяна Лазарева*, покинувшая Россию и перебравшаяся в Испанию, появилась в выпуске собственного YouTube-шоу в белой рубашке с украинским орнаментом. Её собеседником стал бизнесмен Евгений Чичваркин**, который отметил необычность наряда, сравнив кофту с вышиванкой.