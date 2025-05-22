Телеведущая Татьяна Лазарева*, проживающая в Испании и внесённая в реестр иноагентов, сообщила, что её автомобиль сгорел. Об этом она рассказала личном блоге.

Инцидент произошёл более недели назад, когда Лазарева* везла свою младшую дочь Антонину в аэропорт. По её словам, машина перестала реагировать на педаль газа. Она съехала на обочину и включила аварийку, но вскоре заметила белый дым из-под капота. Выйдя из автомобиля, они с дочерью увидели, что машина горит, и отошли на безопасное расстояние.

У живущей в Испании Татьяны Лазаревой* сгорел автомобиль. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/lazarevatut*

«Включила я аварийку, съехала на обочину, смотрю — дымок белый из-под капота пошёл. Говорю Тосе — выходи, а сама думаю, пойду капот открою, посмотрю. Она в это время открывает дверь, выходит и кричит мне. Забегаю на её сторону, смотрю — и правда, под правым передним колесом прямо огонь уже, а не дым. Я её за руку, мы быстро начинаем уходить подальше, а у меня от шока весь мой испанский из головы таким же белым дымом в момент вылетел — не могу сообразить даже, куда звонить и что говорить. Ну не каждый день у меня машины горят», — поделилась эмоциями Лазарева*.

Через некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники полиции, однако к тому моменту от автомобиля осталась лишь обгоревшая конструкция. Лазарева* отметила, что испытала сильный шок от случившегося.

«Их машина приехала, а нашей к тому моменту уже практически не было — чёрный горящий кусок того, что раньше было белым «Мерседесом», — рассказала телеведущая.