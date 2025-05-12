«Сама вышивала»: Лазарева* надела рубашку с украинским узором

Сбежавшая в Испанию телеведущая Татьяна Лазарева* появилась в эфире своего YouTube-шоу в белой рубашке с украинским узором. Её собеседником стал бизнесмен Евгений Чичваркин**, который отметил необычность наряда, сравнив кофту с вышиванкой.

Напомним, что Татьяну Лазареву* в июне прошлого года МВД объявило в розыск за публичное оправдание терроризма. Причиной тому стало её интервью, в котором телеведущая выразила радость по поводу атак дронов ВСУ на Москву. В декабре 2024 года её заочно приговорили к 6,5 года за оправдание терроризма. Кроме того, журналистке запретили четыре года заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов.