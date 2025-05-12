«Сама вышивала»: Лазарева* надела рубашку с украинским узором
Телеведущая Лазарева* появилась в эфире YouTube-шоу в рубашке с украинским узором
Сбежавшая в Испанию телеведущая Татьяна Лазарева* появилась в эфире своего YouTube-шоу в белой рубашке с украинским узором. Её собеседником стал бизнесмен Евгений Чичваркин**, который отметил необычность наряда, сравнив кофту с вышиванкой.
Поблагодарив его, Лазарева* отметила, что узор на одежде действительно является украинским.
«Спасибо, я сама вышивала. Узор украинский, конечно же», — прокомментировала телеведущая.
Лазарева* и Чичваркин**. Фото © YouTube / Lazarevatut
Напомним, что Татьяну Лазареву* в июне прошлого года МВД объявило в розыск за публичное оправдание терроризма. Причиной тому стало её интервью, в котором телеведущая выразила радость по поводу атак дронов ВСУ на Москву. В декабре 2024 года её заочно приговорили к 6,5 года за оправдание терроризма. Кроме того, журналистке запретили четыре года заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов.
* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.
** Признан Минюстом России иностранным агентом.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevatut