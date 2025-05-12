Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 11:30

«Сама вышивала»: Лазарева* надела рубашку с украинским узором

Телеведущая Лазарева* появилась в эфире YouTube-шоу в рубашке с украинским узором

Сбежавшая в Испанию телеведущая Татьяна Лазарева* появилась в эфире своего YouTube-шоу в белой рубашке с украинским узором. Её собеседником стал бизнесмен Евгений Чичваркин**, который отметил необычность наряда, сравнив кофту с вышиванкой.

Поблагодарив его, Лазарева* отметила, что узор на одежде действительно является украинским.

«Спасибо, я сама вышивала. Узор украинский, конечно же», — прокомментировала телеведущая.

Лазарева* и Чичваркин**. Фото © YouTube / Lazarevatut

Лазарева* и Чичваркин**. Фото © YouTube / Lazarevatut

Напомним, что Татьяну Лазареву* в июне прошлого года МВД объявило в розыск за публичное оправдание терроризма. Причиной тому стало её интервью, в котором телеведущая выразила радость по поводу атак дронов ВСУ на Москву. В декабре 2024 года её заочно приговорили к 6,5 года за оправдание терроризма. Кроме того, журналистке запретили четыре года заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов.

Покинувшая Россию Лазарева* вышла на связь из Испании с «ужасными известиями»
Покинувшая Россию Лазарева* вышла на связь из Испании с «ужасными известиями»

* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.

** Признан Минюстом России иностранным агентом.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevatut

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Татьяна Лазарева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar