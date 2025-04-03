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3 апреля, 12:54

Покинувшая Россию Лазарева* вышла на связь из Испании с «ужасными известиями»

Живущая в Испании Лазарева* пожаловалась на истекающие сроки водительских прав

Фото © Станислав Красильников/ТАСС

Фото © Станислав Красильников/ТАСС

Сбежавшая из России телеведущая Татьяна Лазарева*, которая сейчас живет в Испании, сообщила у себя в соцсетях, что у неё скоро истекает срок действия водительских прав.

«Меня настигли ужасные известия. Я только что поняла, что мои права скоро закончатся. (...) Теперь мне срочно нужно найти автошколу, желательно в онлайн-формате», — написала она,

Россия также является одной из стран, которая ратифицировала Венскую конвенцию, поэтому россияне могут использовать российские национальные водительские удостоверения на территории Испании. Но чтобы подлить срок действия документа, Лазаревой придётся заморочиться.

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В России Лазаревой* грозит до семи лет тюремного заключения, так как в июне МВД объявило ее в розыск за публичное оправдание терроризма. Это произошло после интервью, где она порадовалась атакам украинских дронов на Москву. «Это ужасно, но я так радуюсь!» — призналась телеведущая в видео, которое быстро стало вирусным.

* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.

Марина Фещенко
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