«Паровоз умчится прямо на границу»: кто из звёзд и политиков служил в погранвойсках 28 мая в России отмечается День пограничника. Защищать Родину, неся службу на границе, довелось в том числе некоторым знаменитостям. Кто из известных людей служил в погранвойсках — в материале Life.ru. 27 мая, 21:27 Владимир Шахрин, Александр Лукашенко и Леонид Агутин могут принимать поздравления с Днём пограничника. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Стоян Васев, Елизавета Клементьева © Life.ru

Леонид Агутин

Срочную службу на советско-финской границе с 1986-го по 1988 год проходил певец Леонид Агутин. Он стремился оказаться в военном оркестре, но призывная комиссия решила иначе.

Во время службы командование части всё-таки обратило внимание на талант Агутина. Его перевели в Краснознамённый ансамбль песни и пляски Северо-Западного погранокруга.

В дальнейшем служба в погранвойсках вдохновила певца на написание песни «Граница», ставшей одной из наиболее популярных его композиций.

Леонид Агутин проходил срочную службу в пограничных войсках. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Михаил Гребенщиков

Певец, актёр и шоумен Михаил Гребенщиков служил в пограничных войсках на территории Черняховского ПОГО. Первый год он проходил службу на российско-польской границе, второй год — на российско-литовской.

Солдат проявил себя во время службы с наилучшей стороны. Он дослужился до сержантского звания, а также был награждён медалью «За службу в пограничных войсках». Эта награда вручалась далеко не всем пограничникам, поэтому назвать данную медаль номинальной точно нельзя.

Михаил Гребенщиков дослужился до сержанта пограничных войск. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Владимир Шахрин

«Погранцом» побывал и солист группы «Чайф» Владимир Шахрин. На срочку его призвали в 1978 году и направили на граничащий с Китаем Большой Уссурийский остров.

В самом начале службы будущий рокер наглядно продемонстрировал командованию части свой музыкальный талант, и спустя полгода службы его перевели в Ансамбль песни и пляски Дальневосточного погранокруга, который базировался в Хабаровске. Здесь он служил вплоть до своего дембеля в 1980 году.

Лидер «Чайфа» Владимир Шахрин служил на границе с Китаем. Фото © ТАСС /Денис Бочаров

Павел Астахов

Адвокат и заслуженный юрист России Павел Астахов проходил службу с 1984-го по 1986 год на границе с Финляндией. За это время он дослужился до звания старшины.

По воспоминаниям Астахова, за время службы в погранвойсках он многому научился. Ему пришлось на три месяца заменить старшину заставы, которого отправили на обучение. 19-летний Астахов составлял боевое расписание охраны границы, выдавал боеприпасы, оружие, продукты. Кроме того, за время службы Астахов лично задержал двоих нарушителей границы.

Павел Астахов служил на советско-финской границе. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Лукашенко

Будущий президент Белоруссии служил в пограничных войсках с 1975-го по 1977 год. В воинской части Западного пограничного округа в Бресте он занимался политической работой и охранял погранзаставу.

В дальнейшем по стопам отца пошли и его сыновья. Виктор Лукашенко служил в спецподразделении пограничных войск в Минске. Дмитрий Лукашенко проходил службу в засекреченном погранподразделении, которое ловило контрабандистов и нелегальных мигрантов.

Александр Лукашенко проходил службу в Западном пограничном округе. Фото © ТАСС / Кристина Кормилицына

Владимир Колокольцев

Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев с 1979-го по 1981 год проходил срочную службу по призыву в пограничных войсках КГБ СССР, в части на границе с Афганистаном. Уже после дембеля он поступил служить в милицию.

Владимир Колокольцев отслужил в погранзаставе на границе с Афганистаном. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Авторы Альмир Хабибуллин