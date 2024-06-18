5 российских знаменитостей, которые не служили в армии, хотя им не помешало бы
Служба в армии — конституционный долг гражданина Российской Федерации. В наше время всё больше молодых людей пытается "откосить" от этого дела. Среди звёзд эстрады тоже имеются халявщики.
Какие качества определяют настоящего мужчину? Что он должен уметь делать? Извечные женские вопросы. Для кого-то в выборе спутника жизни важен такой критерий, как служба в армии. Некоторые дамы, узнав, что их избранник не служил, начинают сомневаться в его мужественности и даже меняют своё отношение. А что, если мы скажем, что ваш любимый артист тоже не был в армии? Life.ru собрал список знаменитостей, которые решили не отдавать долг Отечеству.
Тимати
Татуировки рэпера Тимати спасли его от призыва в армию. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
С виду рэпер Тимати выглядит очень мужественно: накачанное тело, борода, брутальная одежда — всё это создаёт образ мачо. В последние годы артист позиционирует себя как настоящий патриот, призывает поклонников гордиться своей страной и в особенности армией. Вот только сам Тимати никогда не служил. Молодой человек сознательно не захотел тратить год на хождение в строю и жизнь по расписанию. По его мнению, он мог провести время более эффективно, что, собственно, и сделал. Кстати, многочисленные татуировки помогли избежать призыва: они говорят о невменяемости обладателя, именно так посчитала медицинская комиссия и признала Тимура Юнусова негодным к службе.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров никогда не служил в армии и до сих пор жалеет. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Где это видано, чтобы король спал в казарме? Действительно, Филипп Киркоров в казарме никогда не спал. В армию его не призвали из-за болгарского гражданства. Однако сам певец уверяет, что с радостью пошёл бы служить, и очень сожалеет, что не сделал этого в молодости. Кто знает, возможно, если бы судьба распорядилась иначе и Филипп всё-таки попал в ряды военных, его жизнь сложилась бы совсем по-другому.
Братья Чадовы
Братья Чадовы — Алексей и Андрей — избегали призыва как могли. Фото © Артём Геодакян
Алексей Чадов получил известность благодаря ролям в военных фильмах. Вот только сам актёр в армию так и не сходил, при этом играл он всегда очень убедительно. До 27 лет Алексей постоянно скрывался от военкомата и милиции, пока наконец-то не достиг непризывного возраста. Андрей Чадов, как и его брат, предпочёл полностью отдать себя искусству. А с армией, как говорится, не сложилось.
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев рассказал о спортивных травмах, из-за которых не пошёл служить. VK / Сергей Лазарев
Сергей Лазарев всегда был в хорошей форме, очевидно, дело в спорте. Правильные физические нагрузки полезны для здоровья, а ещё чтобы не ходить в армию. По словам артиста, именно из-за полученных травм его признали негодным к военной службе. Правда это или нет, сказать сложно, но главное, что сейчас Сергей чувствует себя прекрасно и на сцене выкладывается по полной!
Сергей Безруков
Сергей Безруков не солдат, а актёр! Фото © Kinopoisk
С 17 лет Безруков выбрал свой путь и поступил в Школу-студию МХАТ, в то время студентам театрального давали отсрочку. После окончания университета Сергея почему-то объявили непригодным для службы в армии. Очевидно, актёра не привлекала перспектива маршировать в кирзачах, если только рядом нет камер. За свою карьеру Сергей множество раз играл военных и каждый раз проживал роль так, как будто сам он и служил, и воевал!
Мужчинам в этом мире не всегда приходится легко, но на то они и сильный пол. На них возлагают множество обязанностей и надежд. Можно не ходить в армию, но главное — всегда оставаться мужчиной: достойным, честным и храбрым. В момент опасности мужчина не спрячется и не испугается, он всегда встанет на защиту семьи и Родины. Ранее Life.ru рассказал о настоящих героях нашего времени.
Коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov, © ТАСС / Сергей Савостьянов