5 российских знаменитостей, которые не служили в армии, хотя им не помешало бы

Какие качества определяют настоящего мужчину? Что он должен уметь делать? Извечные женские вопросы. Для кого-то в выборе спутника жизни важен такой критерий, как служба в армии. Некоторые дамы, узнав, что их избранник не служил, начинают сомневаться в его мужественности и даже меняют своё отношение. А что, если мы скажем, что ваш любимый артист тоже не был в армии? Life.ru собрал список знаменитостей, которые решили не отдавать долг Отечеству.

Тимати

Татуировки рэпера Тимати спасли его от призыва в армию. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

С виду рэпер Тимати выглядит очень мужественно: накачанное тело, борода, брутальная одежда — всё это создаёт образ мачо. В последние годы артист позиционирует себя как настоящий патриот, призывает поклонников гордиться своей страной и в особенности армией. Вот только сам Тимати никогда не служил. Молодой человек сознательно не захотел тратить год на хождение в строю и жизнь по расписанию. По его мнению, он мог провести время более эффективно, что, собственно, и сделал. Кстати, многочисленные татуировки помогли избежать призыва: они говорят о невменяемости обладателя, именно так посчитала медицинская комиссия и признала Тимура Юнусова негодным к службе.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров никогда не служил в армии и до сих пор жалеет. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Где это видано, чтобы король спал в казарме? Действительно, Филипп Киркоров в казарме никогда не спал. В армию его не призвали из-за болгарского гражданства. Однако сам певец уверяет, что с радостью пошёл бы служить, и очень сожалеет, что не сделал этого в молодости. Кто знает, возможно, если бы судьба распорядилась иначе и Филипп всё-таки попал в ряды военных, его жизнь сложилась бы совсем по-другому.

Братья Чадовы

Братья Чадовы — Алексей и Андрей — избегали призыва как могли. Фото © Артём Геодакян

Алексей Чадов получил известность благодаря ролям в военных фильмах. Вот только сам актёр в армию так и не сходил, при этом играл он всегда очень убедительно. До 27 лет Алексей постоянно скрывался от военкомата и милиции, пока наконец-то не достиг непризывного возраста. Андрей Чадов, как и его брат, предпочёл полностью отдать себя искусству. А с армией, как говорится, не сложилось.

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев рассказал о спортивных травмах, из-за которых не пошёл служить. VK / Сергей Лазарев

Сергей Лазарев всегда был в хорошей форме, очевидно, дело в спорте. Правильные физические нагрузки полезны для здоровья, а ещё чтобы не ходить в армию. По словам артиста, именно из-за полученных травм его признали негодным к военной службе. Правда это или нет, сказать сложно, но главное, что сейчас Сергей чувствует себя прекрасно и на сцене выкладывается по полной!

Сергей Безруков

Сергей Безруков не солдат, а актёр! Фото © Kinopoisk

С 17 лет Безруков выбрал свой путь и поступил в Школу-студию МХАТ, в то время студентам театрального давали отсрочку. После окончания университета Сергея почему-то объявили непригодным для службы в армии. Очевидно, актёра не привлекала перспектива маршировать в кирзачах, если только рядом нет камер. За свою карьеру Сергей множество раз играл военных и каждый раз проживал роль так, как будто сам он и служил, и воевал!