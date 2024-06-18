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18 июня, 15:23

Умерла вдова Эльдара Рязанова

Вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина умерла на 84-м году жизни

Эмма Абайдуллина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Эмма Абайдуллина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Вдова легендарного советского и российского кинорежиссёра Эльдара Рязанова, бывший худрук киноклуба "Эльдар" Эмма Абайдуллина умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщила заместитель худрука киноконцертного зала Елена Гурко. Причина ухода Эммы Валериановны, дата и место прощания пока не сообщаются.

"Она была нашим локомотивом. Прекрасный человек. Вокруг себя умела сплотить коллектив, очень интересная личность. Конечно, у неё друзей много было. Эльдар Александрович стихи посвятил ей", — приводит ТАСС слова Гурко.

Абайдуллина родилась 15 мая 1941 года. Много лет работала журналистом. В 1995 году в возрасте 54 лет вышла замуж за Рязанова, став его третьей женой (до этого она сама дважды была в браке). После смерти Рязанова руководила киноклубом "Эльдар". В 2017 году старший сын Абайдуллиной от первого мужа — Олег Бердюгин — скоропостижно скончался от сердечного приступа. Ему было всего 52 года.

Напомним, сам Эльдар Рязанов умер в ночь на 30 ноября 2015 года в одной из московских больниц. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Создатель "Карнавальной ночи", "Служебного романа", "Иронии судьбы" и многих других культовых фильмов похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Актриса из сериала "Мажор" умерла на 46-м году жизни
Актриса из сериала "Мажор" умерла на 46-м году жизни

А ранее Life.ru сообщал, что в Париже умерла звезда французского кинематографа Анук Эме. Всемирную славу артистке принесла главная роль в фильме "Мужчина и женщина" (1966 год). За неё Эме была отмечена такими престижными наградами, как "Золотой глобус", премия BAFTA, а также испанская кинопремия Fotogramas de Plata.

Наталья Исакова
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