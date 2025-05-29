Хейли Бибер продала свой бренд Rhode за 1 миллиард долларов
Хейли Бибер (Болдуин). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / haileybieber
Американская модель и бизнесвумен Хейли Бибер заключила сделку по продаже своего косметического бренда Rhode компании E.L.F. Cosmetics за 1 миллиард долларов. Как сообщает WWD, несмотря на продажу, 27-летняя знаменитость сохранит влияние в бизнесе, заняв должности главного креативного директора и руководителя отдела инноваций покупающей компании.
Основанный Бибер в 2022 году бренд, названный в честь второго имени модели (её полное имя — Хейли Роуд Бибер), показал впечатляющие финансовые результаты. За последний отчётный год выручка Rhode составила 212 миллионов долларов, что и объясняет столь высокую оценку компании, говорится в материале.
Эта сделка стала одним из самых громких событий в beauty-индустрии за последние годы, подчёркивая растущую тенденцию поглощения крупными косметическими холдингами успешных нишевых брендов, созданных знаменитостями. Для Хейли Бибер, жены поп-звезды Джастина Бибера, продажа Rhode знаменует успешную трансформацию из модели в состоявшегося предпринимателя.
Ранее Life.ru рассказывал, что у Хейли и Джастина Бибера явно не всё гладко — похоже, что у музыканта проблемы с деньгами и он должен серьёзную сумму гастрольному оператору AEG. Недавно у поклонников появился повод переживать и за отношения пары, когда Бибер отписался от супруги в социальной сети. Правда, позже он объяснил, что дело не в ссоре: его страница была взломана.