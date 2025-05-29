Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 11:01

Хейли Бибер продала свой бренд Rhode за 1 миллиард долларов

Хейли Бибер (Болдуин). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / haileybieber

Хейли Бибер (Болдуин). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / haileybieber

Американская модель и бизнесвумен Хейли Бибер заключила сделку по продаже своего косметического бренда Rhode компании E.L.F. Cosmetics за 1 миллиард долларов. Как сообщает WWD, несмотря на продажу, 27-летняя знаменитость сохранит влияние в бизнесе, заняв должности главного креативного директора и руководителя отдела инноваций покупающей компании.

Основанный Бибер в 2022 году бренд, названный в честь второго имени модели (её полное имя — Хейли Роуд Бибер), показал впечатляющие финансовые результаты. За последний отчётный год выручка Rhode составила 212 миллионов долларов, что и объясняет столь высокую оценку компании, говорится в материале.

Эта сделка стала одним из самых громких событий в beauty-индустрии за последние годы, подчёркивая растущую тенденцию поглощения крупными косметическими холдингами успешных нишевых брендов, созданных знаменитостями. Для Хейли Бибер, жены поп-звезды Джастина Бибера, продажа Rhode знаменует успешную трансформацию из модели в состоявшегося предпринимателя.

Джастин Бибер впервые рассказал, подвергался ли он насилию со стороны Пи Дидди
Джастин Бибер впервые рассказал, подвергался ли он насилию со стороны Пи Дидди

Ранее Life.ru рассказывал, что у Хейли и Джастина Бибера явно не всё гладко — похоже, что у музыканта проблемы с деньгами и он должен серьёзную сумму гастрольному оператору AEG. Недавно у поклонников появился повод переживать и за отношения пары, когда Бибер отписался от супруги в социальной сети. Правда, позже он объяснил, что дело не в ссоре: его страница была взломана.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar