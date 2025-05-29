Хейли Бибер продала свой бренд Rhode за 1 миллиард долларов

Американская модель и бизнесвумен Хейли Бибер заключила сделку по продаже своего косметического бренда Rhode компании E.L.F. Cosmetics за 1 миллиард долларов. Как сообщает WWD, несмотря на продажу, 27-летняя знаменитость сохранит влияние в бизнесе, заняв должности главного креативного директора и руководителя отдела инноваций покупающей компании.

Основанный Бибер в 2022 году бренд, названный в честь второго имени модели (её полное имя — Хейли Роуд Бибер), показал впечатляющие финансовые результаты. За последний отчётный год выручка Rhode составила 212 миллионов долларов, что и объясняет столь высокую оценку компании, говорится в материале.