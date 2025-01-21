Развод всё ближе? Джастин Бибер отписался от жены в Instagram* и заявил, что его взломали

Фанаты пары Джастина и Хейли Бибер всерьёз обеспокоились за их семейное счастье, когда обнаружили, что музыкант отписался от жены и тестя Стивена Болдуина в запрещённой соцсети. Поклонники Биберов уже давно думают о разладе в семействе из-за проблем певца с ментальным здоровьем, но жена по-прежнему с ним рядом.

Также неравнодушные пользователи соцсетей предположили, что Джастин Бибер сильно поссорился с родственником со стороны супруги.

Джастин и Хейли Бибер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / haileybieber

Однако всё оказалось не так трагично, как могли себе представить любители драмы. Бибер пояснил, что его аккаунт был взломан, злоумышленники намеренно отписали его от супруги и тестя. Правда, этот пост очень быстро пропал со странички Джастина...

Пост-признание Бибера. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / justinbieber

«Кто-то зашёл в мой аккаунт и отписался от моей жены. Чёрт знает что происходит», — говорилось в сторис.

Сейчас же всё вернулось на круги своя, поп-исполнитель вновь числится среди фолловеров своей благоверной. Но вот на аккаунт тестя он подписываться не спешит.

К слову, ранее Бибер заявил, что планирует снова вернуться к творчеству и выступлениям. Не исключено, что певец намеренно создаёт ажиотаж вокруг собственной персоны. Чёрный пиар никто не отменял, и, вероятно, музыкант помнит об этом золотом правиле шоубиза.

Джастин и Хейли сейчас переживают не самые простые времена, но дело вовсе не в отношениях между ними, а в их колоссальных долгах. Оказалось, что музыкант задолжал кругленькую сумму гастрольному оператору AEG.