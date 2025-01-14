Раскрыта информация о колоссальных долгах Джастина Бибера

В семье певца Джастина Бибера и его супруги Хейли начались финансовые проблемы. Артист задолжал гастрольной компании огромную сумму, пишет Daily Mail.

В сети начали расползаться слухи, что причиной этому стали крупные запросы жены Джастина Хейли. У артиста оказались колоссальные долги перед гастрольной компанией AEG за отменённый музыкальный тур в 2023 году.

Положение подтолкнуло Джастина вернуться к музыке в ближайшее время. Уточняется, что музыкант уже подготовился к своему возвращению: полностью поменял свою команду, включая адвокатов.

Недавно Джастин Бибер и его жена Хейли впервые стали родителями. На странице в социальной сети канадский музыкант сообщил, что его супруга родила сына. Они решили назвать первенца Джек Блюз Бибер.