Раскрыта информация о колоссальных долгах Джастина Бибера
DM: Джастин Бибер задолжал крупную сумму гастрольному оператору AEG
Джастин Бибер. Обложка © ТАСС / ZUMA / Jason Pohuski / Bmr
В семье певца Джастина Бибера и его супруги Хейли начались финансовые проблемы. Артист задолжал гастрольной компании огромную сумму, пишет Daily Mail.
В сети начали расползаться слухи, что причиной этому стали крупные запросы жены Джастина Хейли. У артиста оказались колоссальные долги перед гастрольной компанией AEG за отменённый музыкальный тур в 2023 году.
Положение подтолкнуло Джастина вернуться к музыке в ближайшее время. Уточняется, что музыкант уже подготовился к своему возвращению: полностью поменял свою команду, включая адвокатов.
Недавно Джастин Бибер и его жена Хейли впервые стали родителями. На странице в социальной сети канадский музыкант сообщил, что его супруга родила сына. Они решили назвать первенца Джек Блюз Бибер.
Последний студийный альбом Бибера под названием Justice («Справедливость») вышел в 2021 году. Спустя два года певец приостановил мировое турне из-за проблем со здоровьем — ему диагностировали синдром Рамсея Ханта, который вызвал частичный паралич лица.