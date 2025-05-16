Джастин Бибер впервые рассказал, подвергался ли он насилию со стороны Пи Дидди

Певец Джастин Бибер впервые прокомментировал слухи, которые крутятся вокруг него и рэпера Шона Комбса (Пи Дидди). Новая информация раскрылась в документальном фильме TMZ «What Happened to Justin Bieber?». Представитель исполнителя открыто опроверг слухи вокруг данного скандала.

«Хотя Джастин не входит в число жертв Шона Комбса, есть люди, которым он действительно причинил вред», — сказал представитель музыканта.

Кроме того, вокруг Бибера появились ещё одни сплетни. По данным TMZ, друзья исполнителя заявили, что он находится в секте. Такие слухи появились после ссоры между певцом и его другом, продюсером Райаном Гудом. Вместе с ним Бибер состоял с церковном сообществе в Беверли-Хиллз.

Товарищ музыканта покинул церковь, возглавляемую пастором Джудом Смитом, из-за опасений, что она является сектой. Он утверждает, что Бибер и Смит навязчиво интересовались его личной жизнью, в частности, сексуальной темой. В свою очередь, Джуд Смит отверг обвинения, иронично отметив, что сложно назвать сектой организацию, проводящую встречи всего раз в месяц.