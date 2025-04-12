Стесняется признаться: Нарколог раскрыл реальную причину неадекватного поведения Джастина Бибера

Он очень сильно поменялся, у него странное поведение, странная одежда, он плохо выглядит для своего возраста. И мы понимаем, что у него эта история очень давняя, начиная с вечеринок P. Diddy, где, собственно, всех этих несовершеннолетних накачивали наркотиками.