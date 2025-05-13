В США пастор организовал секту, насиловал прихожан и заставлял их бесплатно работать

В американском штате Нью-Джерси супругов Треву и Кристин Эдвардс обвинили в создании религиозной секты, принудительном труде и сексуальном насилии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте прокуратуры США.

По данным следствия, с 2011 по 2020 год пара заманивала в свою общину уязвимых людей — тех, кто переживал финансовые трудности или личные кризисы. Трева Эдвардс, представлявшийся пастором и «пророком», уверял новых адептов, что способен вести диалог с богом и выполнять «божественную волю».

После вербовки новообращённых убеждали подписывать трудовые контракты, а в случае отказа запугивали «потерей божьей милости». Все заработанные жертвами деньги супруги присваивали себе. Кормили прихожан всего один раз в день. По совокупности предъявленных обвинений Эдвардсам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Наиболее тяжёлые обвинения касаются одного из эпизодов насилия. Как отмечает прокуратура, Трева на протяжении длительного времени подвергал одну из женщин «многократным физическим и сексуальным нападениям».

«Согласно утверждениям, содержащимся в обвинительном заключении, Трева Эдвардс контролировал и подвергал одну жертву многократным физическим и сексуальным нападениям, оплодотворил её и приказал ей сделать аборт», — подчеркнули в прокуратуре США.